Министерство здравоохранения Украины разместило ставший уже традиционным отчет об объемах гуманитарной помощи, полученной ведомством на этой неделе от союзников нашей страны.
— Россия ежедневно обстреливает украинские города и села, ранит и убивает украинцев. Поэтому помощь наших партнеров, которая уже приобрела непрерывный и системный характер, так важна – чтобы спасать как можно больше жизней, — говорится в сообщении Минздрава.
Сообщается, что очередная партия гуманитарной помощи, полученная министерством на этой неделе, включает:
- 3 инкубатора;
- 2 998 турникетов;
- 18 амбулаторных шприцевых насосов;
- 16 паллет лекарств в ассортименте;
- 80 паллет шприцев;
- 70 паллет антисептических дезинфицирующих средств;
- 49 паллет средств индивидуальной защиты.
Отмечается, что донорами стали посольство Украины в Канаде, БФ Киевской школы экономики, EUCPM, Crown Agents, Rotary (Grindeks), БФ Мост, Mentor Initiative, Sciensus и United Help Ukraine.
Минздрав, в лице заместитель министра Марии Карчевич, выразил искреннюю благодарность нашим партнерам и союзникам за эту неоценимую поддержку наших медиков, которые ежеминутно спасают жизнь украинцев в условиях войны.