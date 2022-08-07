Министерство здравоохранения Украины разместило ставший уже традиционным отчет об объемах гуманитарной помощи, полученной ведомством на этой неделе от союзников нашей страны.

— Россия ежедневно обстреливает украинские города и села, ранит и убивает украинцев. Поэтому помощь наших партнеров, которая уже приобрела непрерывный и системный характер, так важна – чтобы спасать как можно больше жизней, — говорится в сообщении Минздрава.

Сообщается, что очередная партия гуманитарной помощи, полученная министерством на этой неделе, включает:

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3 инкубатора;

2 998 турникетов;

18 амбулаторных шприцевых насосов;

16 паллет лекарств в ассортименте;

80 паллет шприцев;

70 паллет антисептических дезинфицирующих средств;

49 паллет средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что донорами стали посольство Украины в Канаде, БФ Киевской школы экономики, EUCPM, Crown Agents, Rotary (Grindeks), БФ Мост, Mentor Initiative, Sciensus и United Help Ukraine.

Минздрав, в лице заместитель министра Марии Карчевич, выразил искреннюю благодарность нашим партнерам и союзникам за эту неоценимую поддержку наших медиков, которые ежеминутно спасают жизнь украинцев в условиях войны.