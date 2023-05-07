На официальном сайте Кабинета министров Украины опубликована информация о новом порядке установления инвалидности гражданским лицам, здоровью которых нанесен ущерб вследствие ранения.

— Решение об установлении факта повреждения здоровья от боеприпасов будет приниматься созданной Министерством по делам ветеранов межведомственной комиссией, — говорится в сообщении.

Отмечается, что далее МСЭК на основании такого решения будет устанавливать причинную связь инвалидности.

Такой порядок принят после внесения изменений в постановления Кабмина от 03.12.2009 № 1317 и от 25.04.2018 № 306.

Этими постановлениями урегулировано установление причинной связи инвалидности с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Для установления такого факта лицам необходимо представить на рассмотрение межведомственной комиссии следующие документы:

копии первичной медицинской учетной документации;

заключение судебно-медицинской экспертизы;

копию справки МСЭК о группе и причине инвалидности от общего заболевания (для совершеннолетних) или копию заключения ВКК (для детей);

справку об отсутствии (наличии) судимости;

выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Заявление и необходимые документы подаются/направляются по почте в Минветеранов: переулок Музейный, 12, г. Киев, 01001.