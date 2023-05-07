Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Инвалидность гражданского лица из-за ранения: как оформить, перечень документов

7 мая 2023, 13:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
інвалід
Источник: Depositphotos

На официальном сайте Кабинета министров Украины опубликована информация о новом порядке установления инвалидности гражданским лицам, здоровью которых нанесен ущерб вследствие ранения.

— Решение об установлении факта повреждения здоровья от боеприпасов будет приниматься созданной Министерством по делам ветеранов межведомственной комиссией, — говорится в сообщении.

Отмечается, что далее МСЭК на основании такого решения будет устанавливать причинную связь инвалидности.

Читайте также:
инвалидностьРеакция будет: Минздрав призвал сообщать о вымогательстве денег за назначение инвалидности

Такой порядок принят после внесения изменений в постановления Кабмина от 03.12.2009 № 1317 и от 25.04.2018 № 306.

Этими постановлениями урегулировано установление причинной связи инвалидности с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Для установления такого факта лицам необходимо представить на рассмотрение межведомственной комиссии следующие документы:

  • копии первичной медицинской учетной документации;
  • заключение судебно-медицинской экспертизы;
  • копию справки МСЭК о группе и причине инвалидности от общего заболевания (для совершеннолетних) или копию заключения ВКК (для детей);
  • справку об отсутствии (наличии) судимости;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Заявление и необходимые документы подаются/направляются по почте в Минветеранов: переулок Музейный, 12, г. Киев, 01001.

Источник
Кабмин
Теги
інвалідність Война в Украине уряд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь