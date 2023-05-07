На официальном сайте Кабинета министров Украины опубликована информация о новом порядке установления инвалидности гражданским лицам, здоровью которых нанесен ущерб вследствие ранения.
— Решение об установлении факта повреждения здоровья от боеприпасов будет приниматься созданной Министерством по делам ветеранов межведомственной комиссией, — говорится в сообщении.
Отмечается, что далее МСЭК на основании такого решения будет устанавливать причинную связь инвалидности.
Такой порядок принят после внесения изменений в постановления Кабмина от 03.12.2009 № 1317 и от 25.04.2018 № 306.
Этими постановлениями урегулировано установление причинной связи инвалидности с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
Для установления такого факта лицам необходимо представить на рассмотрение межведомственной комиссии следующие документы:
- копии первичной медицинской учетной документации;
- заключение судебно-медицинской экспертизы;
- копию справки МСЭК о группе и причине инвалидности от общего заболевания (для совершеннолетних) или копию заключения ВКК (для детей);
- справку об отсутствии (наличии) судимости;
- выписка из Единого реестра досудебных расследований.
Заявление и необходимые документы подаются/направляются по почте в Минветеранов: переулок Музейный, 12, г. Киев, 01001.