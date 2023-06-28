Йод и ковидная маска спасут? Радиобиолог о действиях в случае теракта на Запорожской АЭС

В случае теракта на Запорожской АЭС наиболее уязвимыми будут Херсонская область, юг Запорожской области.

— Людям, которые там живут, стоит запастись питьевой и технической водой, не употреблять воду из Днепра. Следует иметь в запасе перчатки и респираторы. И как только люди услышат сигнал тревоги, включить радио или телевизор, посмотреть сообщения от власти, надеть респираторы, надеть перчатки. Если вы дома закрыть полностью все помещение, чтобы не попадал воздух извне, – говорит Паренюк.

Если же утечка произошла, когда человек находился на улице, нужно прийти домой, раздеться, помыться технической водой, которая есть в закрытых контейнерах. Одежду нужно сложить в пластиковый пакет.

Радиобиолог отмечает, что самое главное – верить официальным сообщениям власти.

Обычная противокаловидная маска и йод спасут?

Обычно при угрозе радиации советуют одевать вакумно-марлевую повязку, но можно взять и маску, которую использовали во время пандемии коронавируса. Надеть две-три маски, этого будет достаточно, чтобы защитить себя от радиоактивной пыли.

Однако даже если под рукой нет респиратора, можно воспользоваться шарфом или любой другой плотной тканью.

Паренюк отмечает, что йод пить не нужно, ведь генераторы ЗАЭС 9 месяцев не генерируют и там короткоживущие радионуклиды уже распались. Она отмечает, что у йода период полураспада 8,5 суток.