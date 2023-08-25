Кабмин утвердил электронный документооборот для военно-врачебных комиссий

Кабинет министров Украины принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас продолжается модернизация ВВК в Украине.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, утвержден Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:
- именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;
- постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
- выписки из приказов воинской части.
Маляр отметила, что этот шаг необходим для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих во время прохождения ВВК, упрощения оформления отпусков и увольнения. Для исполнения постановления правительства вводится соответствующее техническое решение.