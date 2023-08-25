Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Кабмин утвердил электронный документооборот для военно-врачебных комиссий

25 августа 2023, 20:30
Юлия Захарченко редактор ленты
влк, військовий у лікаря
Источник: Depositphotos

Кабинет министров Украины принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас продолжается модернизация ВВК в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, утвержден Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

  • именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;
  • постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;
  • справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
  • рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
  • выписки из приказов воинской части.

Маляр отметила, что этот шаг необходим для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих во время прохождения ВВК, упрощения оформления отпусков и увольнения. Для исполнения постановления правительства вводится соответствующее техническое решение.

Читайте также:
Кабмин утвердил электронный документооборот для военно-врачебных комиссийС какими болезнями не могут мобилизовать на военную службу — полный перечень

Теги
Война в Украине військовослужбовці Ганна Маляр Міноборони України Медики медична допомога українські військові
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь