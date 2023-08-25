Кабмин утвердил электронный документооборот для военно-врачебных комиссий

Кабинет министров Украины принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас продолжается модернизация ВВК в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, утвержден Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выписки из приказов воинской части.

Маляр отметила, что этот шаг необходим для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих во время прохождения ВВК, упрощения оформления отпусков и увольнения. Для исполнения постановления правительства вводится соответствующее техническое решение.