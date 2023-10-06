Как сообщили эксперты гуманитарного агентства Zdorovi, согласно итогам ежеквартального исследования состояния медицины в Украине, 39% медучреждений испытывают нехватку специалистов.

— Особенно ощутима нехватка кадров оказалась на деоккупированных территориях, поскольку наблюдается низкий процент возврата специалистов на свои рабочие места, — сообщают в пресс-релизе агентства.

В то же время, согласно пресс-релизу агентства, примерно в 47% медучреждений количество персонала по сравнению с довоенным периодом не изменилось.

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Исследователи отмечают, что 76% медучреждений работают в условиях частичного дефицита ресурсов, а 11% определяют уровень дефицита критическим.

При этом значительное влияние работы гуманитарных организаций на уровень обеспечения медучреждений отметили более 60% респондентов.

В то же время, согласно опросу, в котором приняли участие 180 медиков, в том числе из прифронтовых и деоккупированных территорий:

69% респондентов оценили уровень подготовки медиков к работе в условиях сложной ситуации безопасности, как средний;

20% опрошенных назвали свой уровень низким;

45% участников опроса определили критическую потребность в средствах личной защиты и специальном оборудовании для работы в условиях катастрофы.

Сообщается, что среди средств личной защиты респонденты чаще всего называли индивидуальные противохимические пакеты, противогазы, костюмы химзащиты, а среди специального оборудования — спецтранспорт, кислородные станции, генераторы, габионы, бронежилеты, каски.