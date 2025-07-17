Как Clinics on Call делает лечение за границей доступным и безопасным

В мире, где доступ к качественной медицинской помощи может быть ограничен географией, финансами или недостатком информации, Clinics on Call становится надежным проводником к лучшим клиникам и врачам по всему миру.

Основанная Зишаном Заманом, врачом с глубоким пониманием медицинских тонкостей, компания превращает сложный путь к лечению в понятный и комфортный процесс.

Clinics on Call сегодня — это международная платформа, которая сотрудничает с более чем 400 клиниками в 20+ странах.

Сейчас смотрят

История, вдохновленная заботой

Заман Зишан, основатель Clinics on Call, начал свой путь в медицинском туризме в 2014 году, сразу после получения медицинского образования.

Работая координатором, он лично сопровождал пациентов, помогая им находить лучшие клиники за рубежом.

Со временем Заман стал наставником для других координаторов, передавая им не только свой опыт, но и философию компании: забота о пациенте превыше всего. Эта философия легла в основу Clinics on Call.

Сегодня Зишан Заман продолжает вдохновлять команду, участвуя в международных форумах и внедряя инновационные подходы к медицинскому туризму.

Его миссия — создать глобальную платформу, где каждый пациент получает поддержку и доступ к лучшим медицинским решениям.

Уникальный подход к заботе о здоровье

Clinics on Call выделяется своим профессионализмом и вниманием к деталям. Все координаторы компании — дипломированные врачи, которые не только понимают медицинские тонкости, но и умеют выстраивать доверительные отношения с пациентами.

Они тщательно анализируют каждый случай, подбирая клиники и специалистов, которые идеально соответствуют потребностям пациента.

Чтобы обеспечить эффективную и четкуюкоммуникацию с пациентами, в Clinics on Call был сформирован собственный маркетинговый отдел.

Он работает в тесной связке с врачами-координаторами, создавая профессиональный и проверенный контент.

Такая интеграция позволяет доносить точную информацию о клиниках, специалистах и медицинских услугах, делая процесс выбора лечения максимально ясным и прозрачным для каждого пациента.

Как работает Clinics on Call: Ваш путь к здоровью

Взаимодействие с Clinics on Call построено так, чтобы пациент чувствовал поддержку и внимание на каждом шаге — начиная с первого контакта и вплоть до полного завершения лечения.

Первичный контакт. Вы связываетесь с нами и рассказываете о своей медицинской проблеме.

Медицинский анализ и подбор вариантов. Координаторы изучают вашу историю болезни и подбирают клиники и специалистов, соответствующих диагнозу.

Организация поездки. Мы берем на себя все вопросы: бронирование визита, помощь с билетами, проживанием и другими деталями.

Поддержка на месте. Ваш персональный координатор сопровождает вас во время лечения и оперативно решает любые возникающие вопросы.

Постлечебное сопровождение. Мы продолжаем быть с вами на связи, контролируем этап восстановления и передаем рекомендации от лечащего врача.

Clinics on Call сотрудничает с ведущими медицинскими центрами Турции, Германии, Испании, Южной Кореи и Польши.

Все клиники-партнеры проходят строгий отбор, и большинство из них аккредитованы международной организацией Joint Commission International (JCI).

— Наша цель — предоставить доступ к лучшим специалистам, где бы вы ни находились, будь то кардиология в Сеуле или онкология в Барселоне. Мы помогаем преодолевать барьеры — языковые, логистические, эмоциональные — и находим решения, даже когда кажется, что их нет, — отметил Зишан Заман.

Признание и участие в глобальных инициативах

Clinics on Call активно участвует в международных мероприятиях, профессиональных встречах и специализированных форумах, где представляет свои достижения и укрепляет позиции среди лидеров медицинского туризма.

Wellness Odyssey VIP Congress, Дубай

На этой престижной площадке мы представили ключевые сервисы компании, установили связи с передовыми клиниками и обсудили актуальные направления в сфере международной медицины — от цифровизации процессов до индивидуализации лечения.

Форум Medical Korea 2024 и 2025

Во время конференции в Южной Корее наша команда поделилась практическими решениями в области телемедицины, координации медицинских поездок и организации международной логистики.

Участие в мероприятии открыло новые горизонты для сотрудничества с азиатскими клиниками.

Партнерский визит в Quirónsalud (Испания)

Команда посетила одну из лучших европейских клиник, чтобы изучить передовые методики в роботизированной хирургии, онкологии и кардиологии. Этот визит стал шагом к усилению сотрудничества и расширению спектра возможностей для наших пациентов в Европе.

Участие в таких мероприятиях — не просто формальность, а признание экспертизы Clinics on Call на международном уровне.

Нас приглашают выступать, делиться опытом и представлять инновационные решения в сфере медицинского туризма.

Это позволяет нам быть в курсе мировых трендов, развивать партнерства и совершенствовать сервис, делая качественное лечение за рубежом еще более доступным и понятным для пациентов.

Что делает Clinics on Call особенным

Мы стремимся не просто организовать лечение, а создать ощущение уверенности и заботы на каждом этапе пути. Почему Clinics on Call:

Круглосуточная поддержка. Наши координаторы доступны 24/7, чтобы ответить на любые вопросы.

Персональный подход. Один координатор сопровождает вас от начала и до конца.

Полная организация. Мы берем на себя визы, перелеты, проживание и трансферы.

Прозрачность. Вы получаете четкую информацию о стоимости и этапах лечения.

Языковая поддержка. Профессиональные переводчики исключают языковой барьер.

Clinics on Call — это компания, где медицинский туризм становится не услугой, а партнерством между пациентом, врачом и координатором.

Источник и фото: Clinics on Call