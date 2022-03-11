Как не стать людям, которые, спасаясь от войны в Украине, бегут за границу, жертвой аферистов, мошенников, а то и отъявленных уголовников. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подготовил ряд рекомендаций и советов по этому поводу.

За 16 дней с начала военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины в беженцев и переселенцев превратились миллионы наших соотечественников.

Растерянные, оглушенные происходящим, иногда находящие в шоковом состоянии, они становятся легкой добычей представителей преступного мира.

— За период войны и эвакуации украинцев в Европу, в основном в Польше и Германии, участились случаи исчезновения одиноких девушек и женщин из Украины, — сообщил Нацсовет.

И уточнил, что на вокзалах к беженцам из Украины часто подходят люди и, представляясь волонтерами, просят показать паспорт. В итоге они забирают документ, сажают свои жертвы в машины или автобусы, чтобы якобы довезти до приюта, и люди исчезают.

Советы тем, кто вынужденно покинул территорию Украины:

никому не давайте в руки свой паспорт! Показать можно, отдавать – ни в коем случае. Если паспорт пытаются выхватить или отобрать, кричите, зовите на помощь.

старайтесь держаться вместе с другими переселенцами до прибытия в пункт оказания помощи. Не передвигайтесь по Европе в одиночку и не сходите с поезда или автобуса без необходимости.

доверяйте только рекомендованным волонтерам, а тем, кто себя называет такими – задавайте встречные вопросы.

Если же не знаете, куда идти и что делать дальше после пересечения границы, обращайтесь к сотрудникам полиции, пограничникам и другим официальным лицам, а не к случайным прохожим.

Источник: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания