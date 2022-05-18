Для внутренне перемещенных лиц актуальным остается вопрос плановой вакцинации и карты прививок для выезда за границу.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, где и как это сделать.

По его словам, плановые прививки можно сделать в любом ближайшем учреждении, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Для этого не нужно заключать декларацию. Там же можно получить карту прививок для выезда за границу.

– Я бы советовал брать справку о проведении прививок. Это единственная универсальная форма, действующая сейчас на период военного времени. Эта справка также принимается и за границей, если человек переезжает затем в другую страну, — отметил Игорь Кузин.

Вакцинация, согласно национальному календарю, проводится бесплатно.

В то же время в Минздраве отмечают необходимость делать все необходимые прививки. Это поможет уберечься от заболеваний и избежать проблем при выезде в другие страны.

Источник: Сніданок з 1+1