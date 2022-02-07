Поскольку маски являются одним из основных средств профилактики респираторных вирусных инфекций, их обязательное ношение в общественных местах вряд ли отменят в этом году.

Об этом в интервью одному из украинских изданий сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

— Мне кажется, что в этом году этого точно не произойдет. Но маски не останутся навсегда, — отметил он.

По словам медика, если распространение коронавирусной инфекции перейдет из пандемического масштаба в эндемический, то есть более локальный, то требование одевать маску в помещениях могут и отменить.

Впрочем, Игорь Кузин предложил посмотреть на опыт стран Азии, где еще задолго до пандемии коронавируса люди одевали маски, заходя в метро или другой общественный транспорт.

— Потому что они знали, что маски превосходно защищают от вирусных инфекций в местах скопления людей, — напомнил главный санитарный врач.

И добавил, что общая рекомендация носить маски в Украине скорее всего останется надолго, но уже без административной ответственности за ее невыполнение.

Напомним, что Игорь Кузин также рассказал о перспективах вакцинации от Covid-19 в Украине и переходе вакцинальной кампании на коммерческую основу.