Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала новые данные об эффективности своего “коктейля антител” AZD7442 во время лечения коронавируса.

В компании заявили, что препарат может значительно уменьшить осложнения у людей, которые уже заболели коронавирусом. По результатам исследования, одноразовая доза AZD7442 объемом 600 мг, введена путем инъекции в мышцу, смогла снизить риск развития тяжелой формы Covid-19. А также снизила риск смерти на 50% в сравнении с плацебо у людей, у которых симптомы проявлялись в течение семи дней.

Для тех, кто получил лечение в течение пяти дней после появления первых симптомов, AZD7442 снизил риск развития тяжелой формы Covid-19 или смерти на 67% в сравнении с плацебо.

Глава отдела охраны здоровья и науки штата Пенсильвания (США) Джейн Кирби рассказал, что лечение подходит для тех, кто не может проходить регулярную вакцинацию, плохо реагирует на вакцины от Covid-19 или чье состояние здоровья подвергает их особому риску серьезного заболевания.

На прошлой неделе AstraZeneca подала запрос в управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на получение разрешения на экстренное использование AZD7442, который состоит из двух антител.

Отдельное исследование по лечению, опубликованное в августе, показало, что у пациентов, которые получали этот препарат, не было случаев тяжелой смерти от Covid-19. Также оно показало, что “коктейль антител” эффективен в предотвращении симптоматическому заболеванию Covid-19 у людей с высоким риском развития осложнений на 77%.

Подробнее об исследовании “коктейля антител” от Covid-19 производства AstraZeneca — читайте на Фактах ICTV.