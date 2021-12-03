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Цвет кожи, воздух и профессия: кто больше всех рискует серьезно заболеть Covid-19

3 декабря 2021, 11:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
большой дом
Источник: Depositphotos

По заказу правительства Великобритании эксперты составили уникальный отчет с результатами анализа каждой пандемической волны коронавируса. Цель – проанализировать, какие сообщества населения Земли больше остальных склонны к заражению Covid-19 и риску тяжелого течения болезни.

Выяснилось, что печальное лидерство в этом перечне закреплено за людьми с темным цветом кожи, жителями Южной Азии и обитателями городов с высоким уровнем нищеты.

Далее среди факторов риска следуют возраст старше 65 лет и фоновые хронические заболевания, которые в разы осложняют течение коронавирусной болезни.

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Согласно отчету, очень рискуют заразиться и тяжело переболеть Covid-19 медицинские работники и водители такси.

Кроме того, следует быть бдительным в этом смысле и людям, которые живут вместе большими семьями, где младшие поколения находятся в постоянном тесном контакте со старшими родственниками.

Увеличивает шансы подхватить смертельно опасный вирус и проживание в регионах с плохим качеством воздуха.

Резюмируя результаты исследования, эксперты делают особый акцент на необходимости вакцинации от Covid-19, как наилучшего способа защитить от инфекции себя и свою семью.

Источник
ВВС
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Мир
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