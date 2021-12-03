По заказу правительства Великобритании эксперты составили уникальный отчет с результатами анализа каждой пандемической волны коронавируса. Цель – проанализировать, какие сообщества населения Земли больше остальных склонны к заражению Covid-19 и риску тяжелого течения болезни.

Выяснилось, что печальное лидерство в этом перечне закреплено за людьми с темным цветом кожи, жителями Южной Азии и обитателями городов с высоким уровнем нищеты.

Далее среди факторов риска следуют возраст старше 65 лет и фоновые хронические заболевания, которые в разы осложняют течение коронавирусной болезни.

Согласно отчету, очень рискуют заразиться и тяжело переболеть Covid-19 медицинские работники и водители такси.

Кроме того, следует быть бдительным в этом смысле и людям, которые живут вместе большими семьями, где младшие поколения находятся в постоянном тесном контакте со старшими родственниками.

Увеличивает шансы подхватить смертельно опасный вирус и проживание в регионах с плохим качеством воздуха.

Резюмируя результаты исследования, эксперты делают особый акцент на необходимости вакцинации от Covid-19, как наилучшего способа защитить от инфекции себя и свою семью.