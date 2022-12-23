Постоянные отключения света, особенно в вечерние часы, не только бытовой дискомфорт. Отсутствие качественного освещения вредит глазам.

Как сохранить зрение во время постоянных отключений

По возможности стройте свой рабочий график таким образом, чтобы работа и обучение приходились на часы с дневным освещением. Лучше раньше встать и поработать, чем напрягать глаза, посвящая фонариком или свечой.

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Темнота – время отложить гаджеты. Не читайте с экрана телефона или компьютера в темной комнате. Используйте лампы, работающие на батарейках, аккумуляторах или других источниках освещения.

Делайте перерывы для отдыха и упражнения для глаз. Периодически перемещайте взгляд по близкому предмету на дальний (пять-шесть метров). Это улучшает кровоснабжение глаз и дает передышку. Достаточно выполнять упражнения по пять минут каждые 40-60 минут.

Питайтесь сбалансированно. Обязательно употребляйте овощи, фрукты, ягоды. Обратите внимание на омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (масло, рыбу, орехи, семена).

В то же время следует исключить из рациона трансжиры (маргарин, плавленые сырки, фастфуд, полуфабрикаты).