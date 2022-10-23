Как показал исследовательский проект, разработанный международной командой ученых, переедание встречается гораздо чаще, чем анорексия или булимия, но тем не менее остается пищевым расстройством, которое трудно лечить.

— Для многих людей расстройство пищевого поведения больше известно как анорексия или булимия. Однако они могут не осознавать, что импульсивное переедание встречается гораздо чаще и может значительно снизить качество жизни, — отмечают ученые.

По их словам, речь идет не о просто переедании, что большинство людей делает время от времени, а о переедании компульсивном, которое отражает повторяющуюся модель поведения, заключающуюся в потере контроля во время еды и последующем чувстве стыда и вины.

Сейчас смотрят

Компульсивное переедание было признано диагнозом только в 2013 году, гораздо позже, чем анорексия и булимия. Но отсутствие осведомленности о переедании означает, что люди, страдающие этим расстройством, не получают необходимой им помощи от врачей.

По данным Национальной медицинской библиотеки США, существует пять критериев для диагностики компульсивного переедания:

1. Повторяющиеся эпизоды компульсивного переедания, которые характеризуются съеданием за ограниченный период времени большего количества пищи, чем большинство людей съели бы при аналогичных обстоятельствах.

2. Эпизоды компульсивного переедания связаны с тремя или более из следующих факторов:

прием пищи намного быстрее, чем обычно;

прием пищи до ощущения дискомфортной сытости;

прием большого количества пищи при отсутствии физического голода;

прием пищи в одиночестве из-за смущения и чувства отвращения, депрессии или очень сильного голода.

3. Выраженный дистресс, вызванный перееданием.

4. Переедание в среднем не реже одного раза в неделю в течение трех месяцев.

5. Переедание отличается от других расстройств пищевого поведения, включая рвоту после еды, как это происходит при булимии.

Другие предупреждающие признаки компульсивного переедания включают:

частые колебания веса;

причудливые диеты, включая исключение целых групп продуктов (углеводы, сахар, молочные продукты и т. д.);

крайняя забота о массе тела и его форме;

кража или накопление еды;

уход от друзей и обычных занятий;

тайно есть и прятать улики (например, обертки от еды).

По мнению медиков, долгосрочные осложнения для здоровья, связанные с этим типом расстройства пищевого поведения, включают болезни сердца, диабет ІІ типа, ожирение и остеоартрит (из-за износа хряща, который амортизирует концы костей в суставах).

Кроме того, стигма и стыд, связанные с компульсивным перееданием, имеют большое значение и могут помешать людям получить помощь и лечение, которые могли бы бороться с этим расстройством. Больше половины тех, кто системно переедает, не обращаются за лечением констатируют ученые.