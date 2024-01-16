Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя рассказали, что такое гипотермия, как она проявляется и как уберечься от смертельно опасного переохлаждения.

Гипотермия – это экстренная ситуация

— Для начала нужно понять, что гипотермия – это состояние, когда тело человека теряет тепло быстрее, чем способно его выработать в достаточном количестве, — отмечают специалисты.

По их словам, если температура тела опускается до отметки 35 градусов или ниже, это повод набирать 103. Гипотермию часто вызывает холодная погода или погружение в холодную воду.

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Симптомы гипотермии

Сначала вы почувствуете дрожь, нужно понимать, что так организм пытается себя согреть. Если это не удается, возникают следующие симптомы:

человек начинает говорить неразборчиво, речь становится сбивчивой;

дыхание замедляется, становится поверхностным;

пульс слабеет;

человека клонит в сон, он чувствует сильную слабость.

Также человек может иметь спутанные мысли и/или терять сознание. У младенцев при серьезном переохлаждении наблюдается краснота кожи.

— Самое опасное, что человек не всегда осознает свое состояние, поскольку симптомы развиваются постепенно. К тому же, спутанность сознания в принципе не позволяет адекватно оценить ситуацию, — отмечают специалисты.

Единственным надежным способом лечения гипотермии, по словам экспертов, является согревание.

П ричины гипотермии

По словам экспертов, причиной сильного переохлаждения могут быть такие ситуации, как:

одежда, которая слишком легка для определенных погодных условий;

пребывание на улице в холодную погоду слишком долго;

невозможность сменить мокрую одежду или переместиться в более теплое место;

проживание в плохо отапливаемом доме;

погружение в холодную воду, например во время плавания на лодке и т.д.

Мы теряем тепло, если тело не защищено должным образом и если мы достаточно долго контактируем с чем-то холодным. Также опасным фактором, способствующим переохлаждению, является ветер.

Правила COLD

Чтобы уберечься от переохлаждения, эксперты советуют запомнить простые правила COLD (холод):

С (cover) – прикройся: носите шапку, варежки, в некоторых случаях замечательной будет и балаклава, прикрывающая лицо.

O (overexertion) – не потная: влажная одежда и холодная погода увеличивают риски переохлаждения. Избегайте активности, которая заставляет вас потеть, носите одежду, которая хорошо отводит влагу, например, термобелье.

L (layers) – слои одежды: носите свободную, многослойную, легкую одежду. Для защиты от ветра лучше всего подходит верхняя одежда из плотного водоотталкивающего материала. Внутренние слои одежды из шерсти, шелка или полипропилена лучше сохраняют тепло тела, чем хлопок.

D (dry) – сухость: важно оставаться настолько сухим, насколько это возможно. Держите в сухости руки и ступни, так как их очень легко намочить из-за попадания снега.

Источник: Береги себя