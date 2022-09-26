Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время рабочего визита на Львовщину принял участие в открытии мобильной мастерской протезирования на базе Национального реабилитационного центра Несокрушимые.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Мастерская состоит из контейнера с оборудованием, где будут производить протезы, а также помещения в больнице, где пациентам будут делать примерки и гипсовые негативы, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что все необходимое оборудование, комплектующие к протезам и материалы одного из лучших в мире производителей — немецкой компании Ottobock — предоставила Мальтийская служба помощи при поддержке правительства Германии и Минздрава Украины.

Также протезисты реабилитационного центра уже прошли обучение в Германии в компании Ottobock.

Уточняется, что вместе с мастерской Центр Несокрушимые получает 200 протезов.

Кроме того, Виктор Ляшко также ознакомился с работой кабинета ассистивных технологий на базе больницы Св. Пантелеймона Первого медицинского объединения. Речь идет об изготовлении, подборе и настройке вспомогательных к протезированию средств и технологий.

В частности, в кабинете можно подобрать тележки, костыли, палки, шины Томаса, ортезы для верхних и нижних конечностей, корсеты, бандажи, протезы и прочее.

Напомним, что в рамках программы протезирования в Центре уже установлен первый бионический протез руки украинской компании Esper Bionics украинскому воину Михаилу Юрчуку.

Также в качестве первичного протезирования приступили к установке самых легких в мире, напечатанных на 3D-принтере, бионических протезов рук американской компании Unlimited Tomorrow.