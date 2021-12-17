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Полезные сладости на Новый год – что давать детям

17 декабря 2021, 10:53
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
солодощі печиво
Источник: Pixabay

Приближаются рождественские и новогодние праздники. В этот период принято дарить детям подарки и баловать их сладостями.

Однако, покупая ребенку конфеты, печенье и торты, следует помнить о вреде, который они могут принести здоровью. Обычные конфеты содержат много “свободных” сахаров, которые могут привести к набору лишнего веса, развитию кариеса, ухудшению состояния кожи и заболеваниям сердца.

— “Свободный” сахар — это тот, который вы добавили себе в чай, повар — в соус в ресторане, производитель — в кетчуп из супермаркета, — отмечают в Минздраве.

По данным ВОЗ, суточная норма сахаров – менее 10% от потребленной энергии.

Эксперты рекомендуют употреблять до 25 г или пяти чайных ложек сахара в сутки.

Какие сладости покупать детям во время новогодних праздников:

  • пастилу;
  • сухофрукты;
  • фрукты.
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В то же время отказаться стоит от конфет, леденцов, шоколадок, пончиков, печенья, тортов, пакетированных соков.

Что касается выпечки, то лучше ее готовить дома по собственным рецептам, соки и газированные напитки можно заменить морсами, узварами, фруктовыми чаями.

Общие рекомендации Минздрава:

  • детям до двух лет вообще лучше не употреблять сладости;
  • леденцы и карамельки не несут никакой пользы, они содержат вредные красители, консерванты и ароматизаторы;
  • не стоит поощрять детей конфетами, так можно сформировать вредную привычку;
  • не делать из конфет запретный плод, просто по возможности ограничить их потребление.

Источник
Минздрав
Теги
Здоровое питание , меню , Меню на Новий рік , Солодощі
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