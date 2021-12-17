Полезные сладости на Новый год – что давать детям

Приближаются рождественские и новогодние праздники. В этот период принято дарить детям подарки и баловать их сладостями.
Однако, покупая ребенку конфеты, печенье и торты, следует помнить о вреде, который они могут принести здоровью. Обычные конфеты содержат много “свободных” сахаров, которые могут привести к набору лишнего веса, развитию кариеса, ухудшению состояния кожи и заболеваниям сердца.
— “Свободный” сахар — это тот, который вы добавили себе в чай, повар — в соус в ресторане, производитель — в кетчуп из супермаркета, — отмечают в Минздраве.
По данным ВОЗ, суточная норма сахаров – менее 10% от потребленной энергии.
Эксперты рекомендуют употреблять до 25 г или пяти чайных ложек сахара в сутки.
Какие сладости покупать детям во время новогодних праздников:
- пастилу;
- сухофрукты;
- фрукты.
В то же время отказаться стоит от конфет, леденцов, шоколадок, пончиков, печенья, тортов, пакетированных соков.
Что касается выпечки, то лучше ее готовить дома по собственным рецептам, соки и газированные напитки можно заменить морсами, узварами, фруктовыми чаями.
Общие рекомендации Минздрава:
- детям до двух лет вообще лучше не употреблять сладости;
- леденцы и карамельки не несут никакой пользы, они содержат вредные красители, консерванты и ароматизаторы;
- не стоит поощрять детей конфетами, так можно сформировать вредную привычку;
- не делать из конфет запретный плод, просто по возможности ограничить их потребление.