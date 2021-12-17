Полезные сладости на Новый год – что давать детям

Приближаются рождественские и новогодние праздники. В этот период принято дарить детям подарки и баловать их сладостями.

Однако, покупая ребенку конфеты, печенье и торты, следует помнить о вреде, который они могут принести здоровью. Обычные конфеты содержат много “свободных” сахаров, которые могут привести к набору лишнего веса, развитию кариеса, ухудшению состояния кожи и заболеваниям сердца.

— “Свободный” сахар — это тот, который вы добавили себе в чай, повар — в соус в ресторане, производитель — в кетчуп из супермаркета, — отмечают в Минздраве.

По данным ВОЗ, суточная норма сахаров – менее 10% от потребленной энергии.

Эксперты рекомендуют употреблять до 25 г или пяти чайных ложек сахара в сутки.

Какие сладости покупать детям во время новогодних праздников:

пастилу;

сухофрукты;

фрукты.

В то же время отказаться стоит от конфет, леденцов, шоколадок, пончиков, печенья, тортов, пакетированных соков.

Что касается выпечки, то лучше ее готовить дома по собственным рецептам, соки и газированные напитки можно заменить морсами, узварами, фруктовыми чаями.

Общие рекомендации Минздрава: