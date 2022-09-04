Как будто недавно к нам пришла мода на японские суши. Мода обычно проходит, но суши до сих пор здесь. Они безумно популярны среди украинцев благодаря гармоничному сочетанию вкусов и питательной ценности.

Традиционный рецепт суши включает в себя рис, приправленный уксусом, разнообразные начинки, среди которых преобладают морские продукты, но могут также входить мясо, овощи, грибы или яйца. Часто суши заворачивают в водоросли.

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Об отдельных ингредиентах, их питательных свойствах, а также как сделать суши максимально полезными для здоровья, рассказал врач-диетолог Олег Швец.

Рис

В суши используется обычно короткозернистый белый рис. Он содержит витамины: тиамин, рибофлавин, В6, фолиевую кислоту, а также кальций, железо, магний, фосфор и калий. Но в нем много крахмала.

Чтобы сделать суши более полезными можно использовать коричневый рис вместо белого. Цельнозерновой рис имеет много клетчатки и больше питательных веществ. Однако не столь липкий, как очищенный белый рис, поэтому суши из него сделать сложнее.

Морские водоросли

В них много биологически активных соединений: полифенолы, стерины, алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, белки с незаменимыми аминокислотами и полиненасыщенными жирными кислотами. Эти соединения обладают высокой питательной ценностью.

Полисахариды морских водорослей оказывают положительное влияние на работу кишечника, но в отличие от клетчатки они некалорийны.

Однако некоторые виды морских водорослей содержат опасно высокое количество йода и вредных веществ, таких как мышьяк.

Рыба

Лучшим выбором является дикий лосось. В нем содержатся белки, полезные жиры, витамины А, В6 и В12, рибофлавин, тиамин, микроэлементы магний, калий, фосфор, цинк и селен, фолиевая кислота. Но можно использовать любую рыбу.

Самая безопасная для употребления вареная рыба, потому что сырая и недоваренная может содержать паразитов. Если использовать сырую рыбу, перед употреблением ее нужно заморозить, однако и в таком случае не все вредные бактерии и паразиты будут уничтожены.

Особенно сырой рыбы нужно избегать беременным, пожилым людям, больным раком и диабетом.

Еще одна отрицательная черта японской пищи – ртуть, накапливающаяся в рыбе и морепродуктах. Рекомендуется употреблять около 400 г рыбы в неделю, при этом предпочтение отдавать сельди, лососю, щепе, форели, именно они накапливают наименьшее количество опасного металла.

Рыба с очень высоким содержанием ртути:

королевская скумбрия,

оранжевый шершавый окунь,

рыба-меч,

черепичная рыба,

крупноглазый тунец.

Но они, к счастью, почти не доступны в Украине.

Еще одна опасность суши, особенно для людей с гипертонией, – соль. Купленные в магазине или ресторане суши могут содержать большое количество соли и скрытых калорий. К ним часто добавляют сыр, майонез, жареные ингредиенты, много соевого соуса, содержащего много натрия.

В общем, суши – это все же здоровое блюдо, при условии, что все ингредиенты просты и натуральны. А если готовить суши дома, можно избежать добавления большого количества высококалорийных ингредиентов, таких как сливочный сыр, и ограничить содержание соли, благодаря минимальному количеству соевого соуса.

Кроме рыбы и морепродуктов, как начинку к суше, можно добавлять кусочки овощей или фруктов, например, кусочки огурца, моркови, манго или дыни.

Источник: Олег Швец