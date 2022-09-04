Как будто недавно к нам пришла мода на японские суши. Мода обычно проходит, но суши до сих пор здесь. Они безумно популярны среди украинцев благодаря гармоничному сочетанию вкусов и питательной ценности.
Традиционный рецепт суши включает в себя рис, приправленный уксусом, разнообразные начинки, среди которых преобладают морские продукты, но могут также входить мясо, овощи, грибы или яйца. Часто суши заворачивают в водоросли.
Об отдельных ингредиентах, их питательных свойствах, а также как сделать суши максимально полезными для здоровья, рассказал врач-диетолог Олег Швец.
Рис
В суши используется обычно короткозернистый белый рис. Он содержит витамины: тиамин, рибофлавин, В6, фолиевую кислоту, а также кальций, железо, магний, фосфор и калий. Но в нем много крахмала.
Чтобы сделать суши более полезными можно использовать коричневый рис вместо белого. Цельнозерновой рис имеет много клетчатки и больше питательных веществ. Однако не столь липкий, как очищенный белый рис, поэтому суши из него сделать сложнее.
Морские водоросли
В них много биологически активных соединений: полифенолы, стерины, алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, белки с незаменимыми аминокислотами и полиненасыщенными жирными кислотами. Эти соединения обладают высокой питательной ценностью.
Полисахариды морских водорослей оказывают положительное влияние на работу кишечника, но в отличие от клетчатки они некалорийны.
Однако некоторые виды морских водорослей содержат опасно высокое количество йода и вредных веществ, таких как мышьяк.
Рыба
Лучшим выбором является дикий лосось. В нем содержатся белки, полезные жиры, витамины А, В6 и В12, рибофлавин, тиамин, микроэлементы магний, калий, фосфор, цинк и селен, фолиевая кислота. Но можно использовать любую рыбу.
Самая безопасная для употребления вареная рыба, потому что сырая и недоваренная может содержать паразитов. Если использовать сырую рыбу, перед употреблением ее нужно заморозить, однако и в таком случае не все вредные бактерии и паразиты будут уничтожены.
Особенно сырой рыбы нужно избегать беременным, пожилым людям, больным раком и диабетом.
Еще одна отрицательная черта японской пищи – ртуть, накапливающаяся в рыбе и морепродуктах. Рекомендуется употреблять около 400 г рыбы в неделю, при этом предпочтение отдавать сельди, лососю, щепе, форели, именно они накапливают наименьшее количество опасного металла.
Рыба с очень высоким содержанием ртути:
- королевская скумбрия,
- оранжевый шершавый окунь,
- рыба-меч,
- черепичная рыба,
- крупноглазый тунец.
Но они, к счастью, почти не доступны в Украине.
Еще одна опасность суши, особенно для людей с гипертонией, – соль. Купленные в магазине или ресторане суши могут содержать большое количество соли и скрытых калорий. К ним часто добавляют сыр, майонез, жареные ингредиенты, много соевого соуса, содержащего много натрия.
В общем, суши – это все же здоровое блюдо, при условии, что все ингредиенты просты и натуральны. А если готовить суши дома, можно избежать добавления большого количества высококалорийных ингредиентов, таких как сливочный сыр, и ограничить содержание соли, благодаря минимальному количеству соевого соуса.
Кроме рыбы и морепродуктов, как начинку к суше, можно добавлять кусочки овощей или фруктов, например, кусочки огурца, моркови, манго или дыни.
Источник: Олег Швец