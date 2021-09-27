Усталость и слабость могут свидетельствовать не только о нехватке сна, плохом питании или же выполнении сверхтяжелой работы. Забирать силы и мешать организму нормально функционировать могут и повседневные привычки.
Ученые исследовали этот вопрос и назвали вещи, которые истощают организм каждый день.
Топ-8 привычек, которые истощают
- Слишком эмоциональные шоу и фильмы
Просмотр такого контента — не лучший способ возобновить силы. Сочувствие, злость, осуждение — эти эмоции будут вызывать дополнительное возбуждение, из-за чего организм не отдохнет.
- Большие интервалы между приемами пищи
ЖКТ надо время, чтобы переварить пищу. Но паузы не должны быть слишком большими. Не получив очередную дозу еды, организм будет искать источник энергии и черпать ее из собственных запасов.
- Беспорядок на рабочем месте
Такой хаос только отвлекает, из-за чего организм будет тратить больше энергии. Поэтому рабочее место стоит держать в чистоте, также желательно окружить себя приятными вещами.
- Много вкладок на ноутбуке
Это будет перегружать не только ноутбук, но и мозг, который постоянно отвлекается на каждую из них.
- Привычка сутулиться
Из-за неправильной осанки возникает дополнительное давление на отдельные группы мышц, суставы и связки. Поэтому они будут уставать, а вместе с ними и организм в целом.
- Слишком заблаговременное планирование
С одной стороны, это облегчает жизнь, но с другой — может тяготить. Ведь человек чувствует себя привязанным к определенному перечню дел. Это может вызвать обеспокоенность и дополнительно истощать.
- Неправильное дыхание
Привычка делать неглубокие вдохи может вызывать кислородное голодание клеток. Это также может вызвать усталость.
- Яркий свет вечером и ночью
Он дополнительно активизирует мозг, из-за чего последний не отдыхает. Кроме того, это мешает выработке мелатонина во время сна.
Источник: Huffpost