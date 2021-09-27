Усталость и слабость могут свидетельствовать не только о нехватке сна, плохом питании или же выполнении сверхтяжелой работы. Забирать силы и мешать организму нормально функционировать могут и повседневные привычки.

Ученые исследовали этот вопрос и назвали вещи, которые истощают организм каждый день.

Топ-8 привычек, которые истощают

Слишком эмоциональные шоу и фильмы

Просмотр такого контента — не лучший способ возобновить силы. Сочувствие, злость, осуждение — эти эмоции будут вызывать дополнительное возбуждение, из-за чего организм не отдохнет.

Большие интервалы между приемами пищи

ЖКТ надо время, чтобы переварить пищу. Но паузы не должны быть слишком большими. Не получив очередную дозу еды, организм будет искать источник энергии и черпать ее из собственных запасов.

Беспорядок на рабочем месте

Такой хаос только отвлекает, из-за чего организм будет тратить больше энергии. Поэтому рабочее место стоит держать в чистоте, также желательно окружить себя приятными вещами.

Много вкладок на ноутбуке

Это будет перегружать не только ноутбук, но и мозг, который постоянно отвлекается на каждую из них.

Привычка сутулиться

Из-за неправильной осанки возникает дополнительное давление на отдельные группы мышц, суставы и связки. Поэтому они будут уставать, а вместе с ними и организм в целом.

Слишком заблаговременное планирование

С одной стороны, это облегчает жизнь, но с другой — может тяготить. Ведь человек чувствует себя привязанным к определенному перечню дел. Это может вызвать обеспокоенность и дополнительно истощать.

Неправильное дыхание

Привычка делать неглубокие вдохи может вызывать кислородное голодание клеток. Это также может вызвать усталость.

Яркий свет вечером и ночью

Он дополнительно активизирует мозг, из-за чего последний не отдыхает. Кроме того, это мешает выработке мелатонина во время сна.

Источник: Huffpost