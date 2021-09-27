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Воры энергии: привычки, которые истощают организм

27 сентября, 19:54 Людмила Грубнік
втома, сон
Источник: Pixabay

Усталость и слабость могут свидетельствовать не только о нехватке сна, плохом питании или же выполнении сверхтяжелой работы. Забирать силы и мешать организму нормально функционировать могут и повседневные привычки.

Ученые исследовали этот вопрос и назвали вещи, которые истощают организм каждый день.

Топ-8 привычек, которые истощают

  • Слишком эмоциональные шоу и фильмы

Просмотр такого контента — не лучший способ возобновить силы. Сочувствие, злость, осуждение — эти эмоции будут вызывать дополнительное возбуждение, из-за чего организм не отдохнет.

  • Большие интервалы между приемами пищи

ЖКТ надо время, чтобы переварить пищу. Но паузы не должны быть слишком большими. Не получив очередную дозу еды, организм будет искать источник энергии и черпать ее из собственных запасов.

  • Беспорядок на рабочем месте

Такой хаос только отвлекает, из-за чего организм будет тратить больше энергии. Поэтому рабочее место стоит держать в чистоте, также желательно окружить себя приятными вещами.

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  • Много вкладок на ноутбуке

Это будет перегружать не только ноутбук, но и мозг, который постоянно отвлекается на каждую из них.

  • Привычка сутулиться

Из-за неправильной осанки возникает дополнительное давление на отдельные группы мышц, суставы и связки. Поэтому они будут уставать, а вместе с ними и организм в целом.

  • Слишком заблаговременное планирование

С одной стороны, это облегчает жизнь, но с другой — может тяготить. Ведь человек чувствует себя привязанным к определенному перечню дел. Это может вызвать обеспокоенность и дополнительно истощать.

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  • Неправильное дыхание

Привычка делать неглубокие вдохи может вызывать кислородное голодание клеток. Это также может вызвать усталость.

  • Яркий свет вечером и ночью

Он дополнительно активизирует мозг, из-за чего последний не отдыхает. Кроме того, это мешает выработке мелатонина во время сна.

Источник: Huffpost

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