Для лечения душевных волнений, стресса, тревожных состояний, лучше всего подходит когнитивно-поведенческая терапия, а не лекарства. И хотя врач может посоветовать успокаивающее, но таблетка будет иметь временный эффект. В то же время человеку нужно научиться жить с проблемой.

О преимуществах этого метода рассказала терапевт Анна Бакшеева.

— К сожалению, душевная боль не физическая, ее трудно заглушить таблеткой или даже месячным курсом таблеток. Для лечения душевных невзгод лучше работает психотерапия, — рассказывает Анна Бакшеева.

Она объяснила модель КПТ. Она состоит из пяти элементов, каждый из которых влияет на другие – внешние обстоятельства, мысли, эмоции, действия, физические реакции.

Модель:

на человека действуют внешние обстоятельства, которые невозможно изменить – война, потеря работы, родные в опасности;

в голове у человека возникают мысли — “Я не приношу пользы. Я мало делаю. Я ничтожен”;

такие мысли провоцируют эмоции – печаль, разочарование, угнетение;

эмоции влияют на действия – человек закрывается в себе, целый день читает новости, не общается с другими и отдаляется от них;

это влияет на здоровье человека и внешние обстоятельства – начинает болеть спина, желудок, возникает усталость, в семье – ссоры и недоразумения.

В то же время идея КПТ состоит в том, чтобы изменить мысли и поведение, влиять на эмоции и учиться преодолевать жизненные трудности.

– Это непросто. Это требует усилий и дисциплины, но это вклад в самого себя, – добавляет врач.

Например, вместо того чтобы закрываться в себе во время негативных мыслей, можно заняться любимым делом или сварить обед. У человека сразу повысится настроение, он будет доволен собой, а его родные будут ему благодарны.

Такая работа над собой будет отличным вкладом в будущее, ведь впереди жизни будет немало стрессовых ситуаций. И умение овладеть негативными мыслями и эмоциями и отвечать на них правильными действиями будет хорошим навыком.