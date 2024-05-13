Благодаря высокому содержанию кофеина, кофе может влиять на процесс расщепления и усвоения лекарств. Какие препараты медики не рекомендуют сочетать с напитком — в материале Факты ICTV.

10 случаев, когда не стоит сочетать лекарства с кофе

Лекарства для щитовидной железы

Чтобы сбалансировать гормональный уровень при гипотиреозе, пациентам назначают препараты для щитовидной железы.

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Однако употребление кофе одновременно с этими лекарствами может уменьшить их концентрацию, в результате чего их эффективность снижается вдвое.

Препараты против простуды и аллергии

Кофе является активным стимулятором нервной системы, поэтому может вызвать бессонницу, если его употреблять вместе с лекарствами против аллергии или простуды. Например, с псевдоэфедрином.

Лекарства против диабета

Употребление кофе вместе с лекарствами против диабета грозит ухудшить состояние людей с этой болезнью, прежде всего из-за скачка уровня сахара в крови.

Препараты против Альцгеймера

Кофеин может влиять на эффективность донепезила, ривастигмина и галантамина против болезни Альцгеймера, поскольку кофеин затрудняет поступление активных веществ в мозг и ухудшает их защитный эффект.

Лекарства от астмы

Потребление кофе или других напитков с высоким содержанием кофеина может вызвать головную боль и увеличить риск побочных эффектов от бронхолитиков.

Препараты против остеопороза

Чтобы получить максимальную пользу от ризедроната или ибандроната, врачи рекомендуют принимать препараты перед приемом пищи или напитков с высоким содержанием кофеина. Особенно это касается женщин в менопаузе.

При гипертонии

Потребление кофе вместе с препаратами от высокого артериального давления (например, фелодипин) также может уменьшить их эффективность.

Антидепрессанты

Люди, принимающие антидепрессанты, также должны быть осторожны с употреблением кофе. Например, флувоксамин, амитриптилин, эсциталопрам и имипрамин могут по-разному метаболизироваться, если пить их одновременно с кофе.

А некоторые из них, в частности флувоксамин, способны вызвать побочный эффект, например учащенное сердцебиение и бессонницу.

Антипсихотические препараты

Так же, как и антидепрессанты, средства, которые лечат шизофрению и другие психические расстройства — фенотиазин, клозапин, галоперидол и оланзапин — не стоит сочетать с кофе, чтобы не спровоцировать нервный срыв или другие проблемы психического здоровья.

Мелатонин

Естественный гормон, который вырабатывает наше тело, сигнализирует мозгу, когда наступает время отдохнуть. Однако кофе подавляет действие мелатонина, поэтому заснуть вряд ли удастся.

Источник: Health