Согласно обновленным данным Глобальной обсерватории ожирения, в мире растет количество людей с избыточным весом. Впервые в истории человечества количество людей с избыточным весом превышает количество людей с недостаточным.

По данным, более трети взрослых людей во всем мире страдает ожирением.

Самый высокий уровень ожирения на Тихоокеанских островах.

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Вверху списка маленькое островное государство — Науру. Там 59% мужчин и 60,5% женщин имеют избыточный вес.

Еще выше показатели на островах Кука, здесь диагностируют ожирение у 69% мужчин и 71% женщин.

Проблема ожирения также актуальна и в крупных странах, например, в США 42% мужчин и женщин имеют избыточный вес.

В Украине у 20,1% мужчин и 29,8% женщин диагностировали ожирение.

В некоторых странах процент людей с избыточным весом совсем невысокий.

Самые низкие показатели во Вьетнаме — 1,7% мужчин и женщин имеют ожирение.

Эксперты отмечают, что главной причиной избыточного веса является глобализация.

Из-за глобализации появляются новые пищевые привычки, стресс и недосыпание.

Источник: Global Obesity Observatory