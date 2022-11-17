Команда ученых Колумбийского университета в штате Нью-Йорк провела успешные испытания метода по лечению труднодоступных опухолей мозга.

Сообщается, что речь идет о специальной имплантированной под кожу помпе, которая через катетер вводит противораковые препараты непосредственно в новообразование в мозге.

Отмечается, что подобная терапия зарекомендовала себя как безопасная и имеющая потенциал для лечения тяжелых онкологических случаев.

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— Глиобластома – самый распространенный тип злокачественной болезни мозга. Хотя она редко дает метастазы, но является одной из самых агрессивных, поскольку тяжело поддается устранению, — говорится в сообщении.

Отмечается, что избавиться от всех раковых клеток в мозге при такой патологии хирургам чрезвычайно сложно. Ситуация усложняется еще и тем, что высокоэффективные противораковые препараты теряют свою пользу, поскольку не могут в достаточном количестве пройти через кровеносные сосуды мозга, имеющие значительную избирательность в том, какие вещества могут через них проходить.

До настоящего времени, ученые пытались решить проблему с помощью помпы, которая способна доставлять лекарства в обход кровеносной системы. Теперь же эту технологию удалось усовершенствовать и это дало обнадеживающие результаты.

Сообщается, что в ходе эксперимента ученые испытывали новейшее устройство, а также противораковый препарат топотекан на пяти добровольцах. Им имплантировали помпу на четыре недели, в течение которых препарат вводили в опухоли 48 часов подряд раз в неделю.

За пациентами наблюдали в течение года после удаления имплантов. За это время ни у одного из участников не наблюдалось серьезных побочных эффектов лечения. Из умеренных последствий была боль в месте разреза, усталость и головная боль, которые со временем проходили.

Отмечается, что гистологический анализ указал, что топотекан существенно снизил разрастание раковых клеток у всех пациентов. Так что пока терапия кажется оправданной, но нужны еще испытания с большим количеством участников, чтобы говорить уверенно, резюмируют ученые.

Источник: LANCET ONCOLOGY