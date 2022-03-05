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Кровь в Киеве не принимают до 9 марта: такого количества в мирное время никогда не собирали

5 марта 2022, 14:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донорство крови
Источник: Depositphotos

В Киеве собрано рекордное количество донорской крови. Киевский центр крови сообщил, что временно прерывает прием доноров: полностью забор крови возобновится 9 марта.

Донорам нужен отдых, они должны восстановить силы, а сотрудники Центра за это время обследуют и переработают уже набранную кровь.

Пока запасов не просто достаточно – собрать такие резервы крови в мирное время не удавалось никогда.

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С 9 марта донорскую кровь будут принимать на правобережной и левобережной частях города:

ул. Максима Берлинского, 12 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правый берег).
ул. Петра Запорожца, 26 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови (левый берег).

Информация и справки по телефонам: 093 199 34 16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Потенциальных доноров, желающих сдать кровь, просят не идти самостоятельно в центры сдачи крови, а предварительно зарегистрироваться.

После этого человеку придет приглашение.

Только после этого он должен прийти в центр.

Такое решение было принято для того, чтобы граждане оставались в безопасности.

Записываться в резерв на донацию можно через платформу от DonorUA.

Источник
КГГА
Теги
Донорство
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