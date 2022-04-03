В Украине уже больше месяца идет полномасштабная война, которую против Украины развязала Российская Федерация. Солдаты страны-агрессора беспощадно убивают мирное население, в том числе детей, мародерят, издеваются над женщинами и девушками, насилуют их.

В сети ходят истории о страшных зверствах, которые совершают рашисты. По информации некоторых Telegram-каналов, жертвами сексуального насилия со стороны солдат РФ становятся даже подростки и дети 11-12 лет.

Эта тема привлекла внимание Маши Ефросининой — украинской телеведущей, которая также является почетным послом ООН в Украине, председателем Попечительского совета фонда Твоя опора и основательницей благотворительного фонда Маша. Ефросинина призывает не молчать о пережитом, обязательно обращаться за помощью, чтобы правоохранительные органы могли наказать этих насильников.

— Впервые сообщение о факте изнасилования украинок оккупантами мне пришло из Херсона. Написала женщина, утверждая, что из 11 изнасилованных только 6 женщин выжили. Я позвонила с этим замминистру внутренних дел. Ответ: “Мария, сейчас мы это проверяем”, — написала в Instagram Маша Ефросинина.

Она обратилась к жертвам с просьбой не молчать, а сообщать о фактах насилия и рассказывать больше деталей, которые помогут привлечь зверей к ответственности и наказать их.

Куда обращаться жертвам сексуального насилия во время войны

Если вы находитесь на территории Украины:

Национальная полиция Украины – 102 ( по регионам

Органы прокуратуры ( по регионам

Военная администрация – по месту совершения преступления или по месту нахождения;

Медицинская помощь – 103;

Безвозмездная правовая помощь – 0 800 213 103;

Национальная горячая линия – 116 123.

Telegram-каналы:

@stop_russian_war_bot

@ukraine_avanger_bot

@police_helpbot (#ДійПротиНасильства)

Если вы находитесь на временно оккупированной территории:

Телефонная линия Офиса генерального прокурора по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта: (096) 755-02-40 или conflict2022.ua@gmail.com.

Информацию можно передать Международному уголовному суду – otp.informationdesk@icc-cpi.int. Письма принимают на любом языке.

Кроме того, Маша Ефросинина заявила, что готова лично заняться поиском для жертв сексуального насилия специалиста, сопровождающего их психологически (a.kariakina@mashafund.org.ua).