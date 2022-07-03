Источник воды во все времена был местом, где собирались люди: напиться, набрать воды, напоить лошадей, скот. Позже стали строить фонтаны — в усадьбах, парках, возле архитектурных сооружений. Но фонтан всегда имел и имеет прикладное применение. В современных городах он очищает воздух, увлажняет его, и только затем — украшает.

Как приятно в жаркий день оказаться у фонтана, бьющего струями воды вверх, которые потом водопадом падают вниз. Иногда так и хочется нырнуть в прохладу, побрызгаться, умыть лицо.

Но можно ли это делать в городских фонтанах?

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— Категорически нельзя, — предупреждает врач-терапевт Марина Ерина. — Вода в фонтанах не очищается и не дезинфицируется, в них купаются и пьют собаки, птицы, бездомные. В воде фонтанов живет множество возбудителей тяжелых болезней: энтеровирусные инфекции, различные кишечные инфекции, возбудители кожных заболеваний, менингита, гепатита А, брюшного тифа.

Если вы попали в фонтан, скорее промойте под проточной водой тело. Лучше, если вы помоетесь с мылом.

В местах скопления людей всегда много городских птиц: голубей, воробьев, ворон. Они ищут остатки пищи, а заодно, пролетая над фонтаном, “бомбят” его своим пометом, в котором есть и глисты, и возбудители инфекционных болезней. Все это растворяется в воде, которая меняется не так часто, как нам кажется.

Итак, если на коже у людей есть микротрещинки (а они есть всегда), то через них в организм попадут стафилококки, стрептококки и другие микроорганизмы.

Дожди несут в фонтан всю грязь и пыль, которая находится в воздухе крупных городов. В итоге в нем накапливаются соли тяжелых металлов.

В отличие от естественного водоема, фонтаны не самоочищаются.

Вся эта грязь откладывается на дне фонтана, и оно становится скользким. Следовательно, на нем можно поскользнуться и упасть, получив травму. Если удариться головой, то можно даже на мгновение потерять сознание и захлебнуться.

Если фонтан подсвечивается — не исключена и электротравма.

Поэтому пользуйтесь возможностью вдыхать влажный, прохладный воздух рядом с фонтаном, получайте эстетическое наслаждение от его красоты, но не заходите в него, не умывайтесь там, и не пейте из него.

В настоящее время насчитывается более 70 типов энтеровируса. Наиболее распространены ЭСНО, Коксаки А и В, 68, 69, 70, 71 типы энтеровирусов. Чаще всего они активны летом.