Киев становится медицинской Меккой: СМИ составили топ-5 новых инновационных клиник столицы

В Киеве практически каждый месяц открываются новые современные медицинские центры с уникальным оборудованием и высококлассными специалистами. Причина — активный приток в Украину ежегодно десятков тысяч иностранных медицинских туристов.

Об этом сообщает издание Delo.ua.

Иностранцы выбирают украинские клиники из-за высокого класса медиков, из-за современного оборудования, не уступающего по качеству европейскому и американском и, самое главное, из-за стоимости исследований и лечения в разы ниже, чем во многих странах мира.

— Иностранные медицинские туристы оставляют в Украине в разы больше денег, чем обычные туристы: по данным Украинской ассоциации медицинского туризма, в 2018 году один иностранный турист оставлял в Украине в среднем $2,5 тыс., — пишет Delo.ua, собрав ТОП-5 самых инновационных медицинских заведений, открывшихся в Киеве в 2021 году.

Топ-5 новых инновационных клиник Киева

В середине 2021 года в Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов Добробут. Это единственный центр кардиохирургии в Украине и один из немногих в мире, где кардиохирургические операции проводятся миниинвазивно в более чем 80% всех открытых операций на сердце. Это собственная разработка хирургов клиники.

— Мощность центра позволяет разместить 71 пациента на стационарное лечение, он оснащен самым современным медицинским оборудованием, среди которых ангиограф Siemens Artis Q и томограф Siemens Somatom X последнего поколения, — рассказал на открытии учреждения гендиректор Добробута Олег Калашников.

В начале 2021 года в Киеве также открылся медицинский центр MEDEUS, ставший первым в Украине медучреждением, которое ввело уникальную методику диагностики организма с помощью квантовых и нанотехнологий, которые воздействуют на организм электромагнитными полями, микротоками, инфракрасным светом.

Кроме того, используются ингаляции медицинских газов ксенона и водорода.

В клинике всего за 15 минут пациент получает точные результаты диагностики всех органов и систем организма, включая нервную систему, работу мозга, нейромедиаторов, гормонов, клеток иммунной системы.

Технология квантово-волнового исследования организма уже успешно зарекомендовала себя в Германии, Японии, Китае и Сингапуре, а теперь доступна и в Украине.

Весной 2021 года медгруппа Адонис открыла в Киеве многопрофильную клинику с хирургическим стационаром.

В клинике предоставляют услуги инновационной реконструктивной хирургии при злокачественных новообразованиях желудка, проводят лучевую диагностику (КТ, МРТ, высокотехнологичная рентген-операционная), инструментальную и лабораторную диагностику. Помимо этого новая клиника Адониса предоставляет услуги по инновационной клеточной терапии и реабилитации после COVID-19.

В начале 2021 года в столице стали популярными клиники инфузионной терапии. В клинике Recovery club вводят пациенту коктейли лечебных препаратов через капельницу.

Самым большим спросом пользуются детоксикационные процедуры (особенно в праздники), а также коктейли для повышения иммунитета, что очень важно для восстановления организма после болезни.

Замыкает пятерку открытий 2021 года клинико-диагностический центр HB Medical.

Это заведение укомплектовано новейшим медицинским и диагностическим оборудованием для магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ), ультразвуковой диагностики (УЗИ), низкодозовой цифровой рентгенографии (Х-RAY), эндо/колоноскопии, лабораторных анализов, консультативного приема врачей и так далее.

Пациенту здесь гарантируют швейцарское качество диагностики, и, глядя на уровень оборудования медцентра, в эти слова верится. МРТ делают на высокопольном томографе SIEMENS 1,5 Тесла экспертного класса 2021 года выпуска.

КТ предложат пройти на компьютерном томографе SIEMENS 32 среза (64 с технологией IVR) экспертного класса этого года выпуска с возможностью проведения низкодозовых обследований.