Эксперты по оценке расширения модели здоровья населения BSW HWC назвали три едва заметных симптома инсульта, которые вы можете пропустить, но никогда не должны игнорировать.

— Невнятная речь, слабость и опущение одной стороны лица — распространенные симптомы инсульта, которые легче обнаружить. Однако некоторые признаки инсульта более тонкие, — отмечают специалисты.

Нарушение равновесия

По словам экспертов, одним из этих более приглушенных признаков инсульта является внезапная потеря координации, проблемы при ходьбе, нарушение равновесия, головокружение, тошнота и/или рвота.

Сейчас смотрят

Проблемы со зрением

Еще один тонкий признак инсульта можно увидеть в глазах, утверждают эксперты. Внезапно возникшая проблема со зрением на один или оба глаза свидетельствуют о поражении затылочных долей, расположенных в задней части мозга.

Головные боли

Головные боли являются стандартной жалобой у людей, перенесших ишемический инсульт, при котором тромб перекрывает доступ крови к мозгу.

По словам экспертов, ишемические инсульты относятся к числу наиболее распространенных и составляют примерно 85% всех инсультов. При этой патологии могут наблюдаться сильные внезапные головные боли и снижение уровня сознания.

Геморрагический инсульт, на долю которого приходятся оставшиеся 15% инсультов, возникает, когда кровеносный сосуд в головном мозге прорывается и приводит к внутричерепному кровотечению.

— Тогда вы имеете дело с внезапно возникшей головной болью, которую можно охарактеризовать как самую сильную головную боль в вашей жизни, — объясняют эксперты.

По их словам, некоторые признаки и симптомы, наблюдаемыми при ишемических инсультах, могут указывать на возможность разрыва аневризмы и необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Источник: Express