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Врач назвала вредной закуску, которую многие считают полезной для здоровья

26 сентября 2023, 11:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
батончик протеїн
Источник: Pexels

Гастроэнтеролог Хармони Эллисон оценила питательную ценность протеиновых батончиков, которые многие расценивают, как полезный для перекуса продукт.

— Я никогда не ем протеиновые батончики. Они подвергаются высокой степени обработки и содержат множество добавок, полезность которых неизвестна. Кроме того, они очень калорийны, с высоким содержанием сахаров, — объяснила медик.

По словам специалиста, большинству взрослых ежедневно требуется около 0,75 г белка на килограмм веса тела. Чтобы достичь такого уровня, можно ежедневно съедать две порции мяса, рыбы, орехов или тофу.

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Однако, как отметила эксперт, диета с высоким содержанием мяса связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеванийдиабета , некоторых видов рака.

Именно поэтому лучшими белковыми альтернативами протеиновым батончикам являются горох, бобы, чечевица, орехи, тыквенные семечки или арахисовое масло.

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что фруктовые и овощные закуски — всегда лучший выбор для перекуса. Некоторые рекомендации включают в себя:

  • йогурт с дольками мандарина;
  • сахарный горошек с нежирным хумусом;
  • пюре из авокадо и вареного яйца;
  • перец и нежирный хумус.

Органы здравоохранения говорят, что для тех, у кого мало времени, хорошим выбором могут быть простые рисовые лепешки.

Если вы покупаете другие закуски, обратите внимание на упаковку и этикетки с указанием пищевой ценности, которые также могут помочь вам сделать более здоровый выбор, отмечают в Национальной службе здравоохранения.

Источник: Express

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