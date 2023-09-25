Согласно новым исследованиям, здоровые взрослые не должны превышать потребление 400 мг кофеина в день, что эквивалентно примерно четырем-пяти чашкам кофе в день.

Доктор Мэтью Калькасола, зарегистрированный врач общей практики и главный врач Get A Drip, предупреждает, что чрезмерное употребление кофеина может иметь нежелательные эффекты, такие как чувство тревоги, беспокойства, нерегулярное сердцебиение и проблемы со сном.

Долгосрочное потребление кофе может привести к хронической бессоннице, депрессии, проблемам с желудком и высокому артериальному давлению.

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Вместо этого эксперты рекомендуют другие способы поддержания бодрости.

Чай содержит меньше кофеина, но может быть отличной альтернативой. Особенно полезными являются черный чай и чайная мешанка, которая содержит специи для сохранения энергии.

Горячая вода с лимоном и медом может поднять настроение и придать энергии благодаря содержанию витамина С.

Выбирайте продукты, которые содержат сложные углеводы и обеспечивают равномерный поток энергии.

Субпродукты, такие как печень, могут помочь уменьшить усталость благодаря содержанию белка и витамина B12.

Делайте перерывы перед экраном, смотрите на расстояние и делайте физические упражнения для глаз, чтобы избежать их усталости.

Короткая прогулка на свежем воздухе или физическая активность могут поднять энергию и бдительность.

Постоянная потеря энергии может быть связана с дефицитом витаминов B12 и D. Проверьте их уровень и введите дополнения, если нужно.

Добавка магния вечером может помочь расслабить мозг и тело, облегчая засыпание.

С помощью этих советов вы можете сохранить свою бодрость без необходимости в бесконечных чашках кофе. Не забывайте следить за своим здоровьем и делать выбор, который лучше всего соответствует вашим потребностям и стилю жизни.