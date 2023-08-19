Врач назвала персик чудо-фруктом, который, благодаря наличию фенольных соединений, может существенно уменьшить риск развития рака молочной железы.

Исследование, проведенное в 2014 году, и опубликованное в Journal of Nutritional Biochemistry, показало, что именно фенольные соединения, которые есть в персике, эффективно угнетают рост раковых клеток молочной железы.

Диетолог Триста Бест вообще считает, что фрукты, наравне с овощами, должны составлять основу нашего рациона. Они — источник витаминов и ценных микроэлементов. Но персики в особом почете у диетологов, их даже называют фруктами, убивающими раковые клетки.

Персики содержат целый букет ценных для организма веществ, в том числе каротиноиды и кофейную кислоту, которые действуют как мощные антиоксиданты.

Вещества, содержащиеся в персиках, как бы заживляют окислительные повреждения в клетках, нанесенные свободными радикалами, и тем самым предотвращают возможное развитие опухолевых процессов в организме, в частности в молочной железе.

Полифенольные смолы в составе персика укрепляют иммунитет, снижают воспалительные процессы и защищают организм от свободных радикалов.

Диетолог рекомендует употреблять в день 2-3 плода.

Спелые персики добавляют в коктейли, пироги, едят прямо с дерева.

Эти косточковые плоды могут быть прекрасным дополнением и к сладким, и к соленым блюдам.

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Источник: Eat This, Not That