Согласно данным Всемирной организации по исследованию инсультов, в 62% случаев болезнь поражает людей до 70 лет, которые умирают или навсегда становятся нетрудоспособными.

Но за последние годы инсульт значительно помолодел. Эксперты рассказали, как и почему он возникает, а также напомнили, как можно получить в Украине бесплатное лечение.

Что такое инсульт: причины и факторы риска

Инсульт является острым состоянием, когда кровообращение в головном мозге нарушается. В 85% случаев болезнь возникает вследствие закупорки артерий (ишемический инсульт), а в 15% — разрыв артерий и кровоизлияние (геморрагический инсульт).

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Среди наиболее распространенных причин ишемического инсульта — заболевания сосудов (атеросклероз) и сердца (фибрилляция предсердий).

Но онкологические заболевания, нарушения свертываемости крови, инфекционные процессы (например, Covid-19), генетические и другие болезни также могут на это влиять.

Риск инсульта увеличивается с возрастом, полом, наследственностью, а также при наличии высокого кровяного давления, болезней сердца, диабета, ожирения, употребления алкоголя и сигарет и недостаточной физической активности.

Как распознать инсульт

Предупреждающие сигналы могут указывать на недостаточное обеспечение мозга кислородом и появляться внезапно. Чтобы вовремя идентифицировать болезнь, нужно знать основные симптомы:

асимметрия лица . Попросите человека улыбнуться — если лицо будет несимметричное, есть проблема;

. Попросите человека улыбнуться — если лицо будет несимметричное, есть проблема; слабость рук . Пусть пострадавший попробует поднять обе руки;

. Пусть пострадавший попробует поднять обе руки; нарушение речи. Попросите повторить простое предложение.

При наличии хотя бы одного из этих признаков нужно немедленно обращаться к врачу или вызвать скорую.

Лечение инсульта

Украина включила медицинскую помощь при остром мозговом инсульте в Программу медицинских гарантий.

Человек с подозрением на инсульт получает бесплатную диагностику, а в случае подтверждения диагноза — бесплатное лечение.

Помните, что в 90% случаев инсульт можно предотвратить, если скорректировать некоторые факторы риска. Эксперты напоминают основные рекомендации врачей: