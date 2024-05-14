Согласно данным Всемирной организации по исследованию инсультов, в 62% случаев болезнь поражает людей до 70 лет, которые умирают или навсегда становятся нетрудоспособными.
Но за последние годы инсульт значительно помолодел. Эксперты рассказали, как и почему он возникает, а также напомнили, как можно получить в Украине бесплатное лечение.
Что такое инсульт: причины и факторы риска
Инсульт является острым состоянием, когда кровообращение в головном мозге нарушается. В 85% случаев болезнь возникает вследствие закупорки артерий (ишемический инсульт), а в 15% — разрыв артерий и кровоизлияние (геморрагический инсульт).
Среди наиболее распространенных причин ишемического инсульта — заболевания сосудов (атеросклероз) и сердца (фибрилляция предсердий).
Но онкологические заболевания, нарушения свертываемости крови, инфекционные процессы (например, Covid-19), генетические и другие болезни также могут на это влиять.
Риск инсульта увеличивается с возрастом, полом, наследственностью, а также при наличии высокого кровяного давления, болезней сердца, диабета, ожирения, употребления алкоголя и сигарет и недостаточной физической активности.
Как распознать инсульт
Предупреждающие сигналы могут указывать на недостаточное обеспечение мозга кислородом и появляться внезапно. Чтобы вовремя идентифицировать болезнь, нужно знать основные симптомы:
- асимметрия лица. Попросите человека улыбнуться — если лицо будет несимметричное, есть проблема;
- слабость рук. Пусть пострадавший попробует поднять обе руки;
- нарушение речи. Попросите повторить простое предложение.
При наличии хотя бы одного из этих признаков нужно немедленно обращаться к врачу или вызвать скорую.
Лечение инсульта
Украина включила медицинскую помощь при остром мозговом инсульте в Программу медицинских гарантий.
Человек с подозрением на инсульт получает бесплатную диагностику, а в случае подтверждения диагноза — бесплатное лечение.
Помните, что в 90% случаев инсульт можно предотвратить, если скорректировать некоторые факторы риска. Эксперты напоминают основные рекомендации врачей:
- регулярный контроль артериального давления для своевременного выявления возможных изменений;
- в случае гипертензии, диабета и болезни сердца принимайте соответствующие препараты;
- для проверки уровня липидов проходите обследование;
- придерживайтесь сбалансированного питания;
- будьте физически активными и откажитесь от вредных привычек (курение и потребление алкоголя);
- если возникает стресс или депрессия, обращайтесь к психологу или другому специалисту.