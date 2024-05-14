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Врачи рассказали, почему возникает инсульт и как получить бесплатное лечение в Украине

14 мая 2024, 15:21
Марина Мелехова редактор
інсульт
Источник: Depositphotos

Согласно данным Всемирной организации по исследованию инсультов, в 62% случаев болезнь поражает людей до 70 лет, которые умирают или навсегда становятся нетрудоспособными.

Но за последние годы инсульт значительно помолодел. Эксперты рассказали, как и почему он возникает, а также напомнили, как можно получить в Украине бесплатное лечение.

Что такое инсульт: причины и факторы риска

Инсульт является острым состоянием, когда кровообращение в головном мозге нарушается. В 85% случаев болезнь возникает вследствие закупорки артерий (ишемический инсульт), а в 15% — разрыв артерий и кровоизлияние (геморрагический инсульт).

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Среди наиболее распространенных причин ишемического инсульта — заболевания сосудов (атеросклероз) и сердца (фибрилляция предсердий).

Но онкологические заболевания, нарушения свертываемости крови, инфекционные процессы (например, Covid-19), генетические и другие болезни также могут на это влиять.

Риск инсульта увеличивается с возрастом, полом, наследственностью, а также при наличии высокого кровяного давления, болезней сердца, диабета, ожирения, употребления алкоголя и сигарет и недостаточной физической активности.

Как распознать инсульт

Предупреждающие сигналы могут указывать на недостаточное обеспечение мозга кислородом и появляться внезапно. Чтобы вовремя идентифицировать болезнь, нужно знать основные симптомы:

  • асимметрия лица. Попросите человека улыбнуться — если лицо будет несимметричное, есть проблема;
  • слабость рук. Пусть пострадавший попробует поднять обе руки;
  • нарушение речи. Попросите повторить простое предложение.

При наличии хотя бы одного из этих признаков нужно немедленно обращаться к врачу или вызвать скорую.

графіка інсульт

Лечение инсульта

Украина включила медицинскую помощь при остром мозговом инсульте в Программу медицинских гарантий.

Человек с подозрением на инсульт получает бесплатную диагностику, а в случае подтверждения диагноза — бесплатное лечение.

Помните, что в 90% случаев инсульт можно предотвратить, если скорректировать некоторые факторы риска. Эксперты напоминают основные рекомендации врачей:

  • регулярный контроль артериального давления для своевременного выявления возможных изменений;
  • в случае гипертензии, диабета и болезни сердца принимайте соответствующие препараты;
  • для проверки уровня липидов проходите обследование;
  • придерживайтесь сбалансированного питания;
  • будьте физически активными и откажитесь от вредных привычек (курение и потребление алкоголя);
  • если возникает стресс или депрессия, обращайтесь к психологу или другому специалисту.
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Источник
МОЗ
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