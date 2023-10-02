Многим из нас хорошо известно желание: отдохнуть час-два в середине дня, особенно после вкусного обеда.

Однако часто появляется неприятное ощущение, когда послеобеденный сон оставляет еще худшее состояние, чем до него. Человек становится дезориентированным, разбитым и с пониженной мотивацией к любым делам.

Научные исследования показывают, что дневная дремота может улучшить ваше самочувствие, если делать это правильно.

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Сомнологи рассказали, как послеобеденный сон может повлиять на ваш день и как вы можете получить от него максимум пользы.

Челси Роршайб, доктор философии, главный эксперт по сну и нейробиолог фирмы Wesper, занимающейся тестированием сна, рассказала, что исследования на самом деле дают довольно неоднозначные результаты, поэтому многое на самом деле зависит от ситуации и физиологии конкретного человека.

Она говорит, что люди, которые в целом здоровы и имеют хорошее качество сна ночью, как правило, получают пользу от короткого сна в течение дня.

У таких людей улучшается здоровье мозга и сердца, и они могут жить дольше.

Недолгий “мощный сон” (power nap) на 10-20 минут может положительно влиять на когнитивные способности, поднять настроение, повысить производительность и зарядить энергией.

Врачи утверждают, что такой короткий сон может быть более эффективным, чем прием кофеина, когда вам необходима концентрация, но вы чувствуете сильную усталость.

Кроме того, длительный дневной сон может приводить к проблемам со здоровьем, поскольку он может ухудшать качество ночного сна.

Длительный дневной отдых часто отмечается различными нарушениями сна, такими как апноэ (нарушение дыхания) во время сна.

По словам доктора Раджа Дасгупты, главного медицинского консультанта Sleep Advisor, важно, чтобы послеобеденный сон не превышал 30 мин, чтобы предотвратить переход к более глубокой стадии сна.

Он утверждает, что именно сон продолжительностью более 30 минут создает риск возникновения инерции сна, когда вы просыпаетесь от глубокого сна, чувствуя себя более уставшим и сонливым, чем перед этим.

Доктор Роршайб объясняет, что постоянная потребность в длительном дневном сне может быть симптомом ухудшения здоровья.

Кроме того, сам по себе длительный дневной сон может провоцировать проблемы со здоровьем, ведь он ухудшает качество сна ночью.

Длительный дневной сон часто сопровождается различными расстройствами сна, такими как апноэ (нарушение дыхания) во сне.

В свою очередь апноэ повышает риск развития различных хронических заболеваний и ранней смерти, не говоря о том, что такой сон действительно делает человека более уставшим.

Такой плохой, но длительный дневной сон может помешать засыпанию ночью, вызывая ночную бессонницу, что обычно приводит к желанию восстановить силы днем.

Доктор Дасгупта отмечает, что постоянное желание долгого дневного сна также может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем вашего организма.

Он говорит, что если вам нужен длительный или многократный сон, чтобы выспаться в течение дня, возможно, у вас есть расстройство сна или состояния здоровья.

Для маленьких детей дневной сон как раз является нормой. Им в целом нужно больше часов сна, чем взрослым, эта потребность уменьшается с возрастом.