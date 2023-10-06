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Врач рассказала о недорогой рыбе, которая станет спасением для тех, кто хочет худеть вкусно

6 октября 2023, 15:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
мойва
Источник: Pixabay

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, почему так полезна мойва, которую можно смело включать в рацион тем, кто худеет.

— Мойва действительно станет настоящим спасением для тех, кто хочет худеть не только вкусно, но и с пользой для здоровья. В 100 г этого лакомства всего 116 ккал, — отметила медик.

По словам терапевта, мойва ценна прежде всего тем, что в ней содержится большое количество белка, который организм легко усваивает.

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Кроме того, эта небольшая рыбка — настоящий кладезь кальция, микроэлемента, без которого невозможно представить здоровые кости и зубы. К тому же кальций включен в сложный механизм мышечной активности и передачи нервных импульсов.

По словам Людмилы Сердюк, диетологи очень ценят мойву за содержащиеся в ней полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые крайне важны для профилактики тромбоза и регуляции артериального давления.

И, наконец, мойва дарит нам микроэлементы, которые организм получает только из еды, поскольку сам не может их продуцировать. Речь идет о метионине, лизине, треонине и цистеине.

Важно отметить, что, по словам врача, противопоказаний к употреблению мойвы практически нет.

Теги
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