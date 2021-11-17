За последние два десятилетия мировые темпы потребления антибиотиков увеличились на 46%. Это показало первое по своим масштабам исследование, которое охватило 204 страны с 2000 по 2018 годы. Инициатором проекта выступило Глобальное исследование устойчивости к противомикробным препаратам (GRAM).

Между тем, избыточное и ненадлежащее использование антибиотических препаратов является важным фактором развития лекарственно-устойчивых инфекций.

В исследовании представлен сравнительный анализ общих показателей потребления антибиотиков людьми во всем мире, выраженных в метрике определенных суточных доз ВОЗ на 1 000 человек в день. Это соответствует доле людей, получающих антибиотики в течение одного дня в конкретной стране.

— Понимание моделей глобального потребления антибиотиков может помочь нам решить ряд проблем общественного здравоохранения, от борьбы с лекарственно-устойчивыми инфекциями до предоставления доступа к базовому лечению, — отметила автор исследования, представитель GRAM Энни Браун.

Основные выводы:

самые высокие уровни потребления антибиотиков наблюдались в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке

самые низкие уровни — странах Африки к югу от Сахары и некоторых частях Юго-Восточной Азии

общие уровни потребления антибиотиков в разных странах различаются почти в десять раз: от 5,0 до 45,9 суточной дозы на 1 000 населения в день

в десять раз: от 5,0 до 45,9 суточной дозы на 1 000 населения в день в странах с высоким уровнем дохода уровень потребления оставался стабильным в период с 2000 по 2018 годы

в период с 2000 по 2018 годы в странах с низким и средним уровнями доходов в период с 2000 по 2018 годы наблюдался рост на 76%.

наибольший рост потребления антибиотиков, на 111%, наблюдался в регионе Северной Африки и Ближнего Востока и в Южной Азии.

самые высокие показатели потребления пенициллина широкого спектра действия наблюдались в регионах с высоким уровнем доходов, а самые низкие — в Южной Азии.

Авторы исследования убеждены, что совершенно необходимо ограничить ненужный спрос на антибиотики и бороться с устойчивостью к противомикробным препаратам за счет улучшения питьевой воды и санитарии, охвата вакцинами и доступности быстрых диагностических тестов, а также расширения доступа к антибиотикам и управления ими, когда и где они необходимы.