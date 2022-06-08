В Луганской областной детской больнице, расположенной в Лисичанске, во время обстрелов лечили малышей в подвалах, а медики буквально жили на работе.

– В операционной было современное оборудование от передовых фирм мира, – рассказал заведующий реанимационным отделением, врач-анестезиолог с 30-летним стажем Михаил Александрович. – Там осталась часть моей жизни.

Больница 7 лет назад переехала в Лисичанск после начала АТО. Полномасштабную агрессию России 24 февраля врач встретил на работе.

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– Больница расположена в 30 км от линии разграничения и мы уже услышали взрывы, – рассказал анестезиолог. – Сначала ощутимых боевых действий не было, но в больнице заранее подготовили подвалы, медикаменты и запаслись дизель-генераторами. Никто из персонала не покинул свои рабочие места.

Но уже через неделю относительная тишина осталась в прошлом. Лисичанск россияне начали обстреливать из реактивной артиллерии.

Все операционные в больнице были на 5 этаже. Рисковать жизнями малых пациентов и персонала не стали. Все медучреждение фактически переехало в подвальные помещения. Врачи ночевали на работе.

– Больница постоянно находилась под минометными, артобстрелами. Около месяца мы уже работали в подвалах. Работали у нас генераторы, что позволяло оказывать помощь детям.

В начале апреля в заведении, рассчитанном на 150 пациентов, оставалось двадцать. Больше детей уже не принимали.

Не было электроэнергии, были постоянные обстрелы и угроза медикам. Было принято решение о постепенной эвакуации этих детей.

Михаил уехал из Лисичанска с последним пациентом больницы в начале апреля. В тот день, вспоминает, россияне так били по городу, что уехать удалось чудом.

— Последний ребенок был на искусственной вентиляции легких. Когда мы согласовали время выезда – как раз начался обстрел района, где расположено лечебное учреждение.

В больнице на Днепропетровщине Михаил сейчас работает обычным детским анестезиологом. Говорит, чуть ли не каждый день сюда привозят пострадавших от войны детей – в крайне тяжелом состоянии. Видеть это даже ему, врачу со стажем, очень больно.

— Я понимаю, что пережили эти родители, и что пережили эти дети, когда они рассказывают обстоятельства, при которых они получили ранения и травмы, когда они называют эти города, которые мне очень знакомы и близки, — с болью говорит врач.

Врач говорит – его бывшие подчиненные сейчас разъехались по всей стране. Но он мечтает однажды снова их собрать вместе в родном больничном отделении.