Протокол Минздрава Украины для лечения коронавируса содержит роковые ошибки. А некоторые препараты, рекомендованные в Украине для лечения Covid-19, могут быть опасными, – считает председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко

Минздрав включил в новую редакцию официального протокола лечения Covid-19, рекомендации применять противовирусные препараты для больных легкой и средней тяжести, но не указали, какие именно.

— Между тем некоторые популярные препараты на самом деле могут иметь опасный эффект, — пишет эксперт в статье “Кто ответит за более 90 тысяч смертей от Covid-19, – составители протоколов, чиновники или “эксперты”? на сайте medpotreb.org, Владислав Онищенко, председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Статья также размещена официальной странице организации в Facebook.

Поиск и применение лекарства, способного подавлять нарастание вирусной нагрузки – абсолютно логичный процесс, считает Онищенко.

— Однако опасность заключается в том, что некоторые из известных препаратов, которые принято считать противовирусными – это действительно иммуностимуляторы, — отмечает эксперт в статье. – Такие, как Амизон, Амиксин, Гропринозин… Их применение несет в себе риск возникновения гипореактивности (временного паралича) иммунной системы, что при Covid-19, чревато трагическими перспективами. То есть с выбором препарата для противовирусной терапии в домашних условиях, у нас больше вопросов, чем ответов.

Между тем, отмечает Онищенко, исследования препаратов этой группы на изучение гипореактивности иммунной системы проведены не были, несмотря на настояние ряда экспертов.

Председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения обращает внимание и на непонятные изменения в инструкции к одному из препаратов – Амизону.

В новой инструкции, утвержденной министром Виктором Ляшко в приложении 3 к приказу Минздрава от 10.09.2021 №1922, инесамиум йодид (действующее вещество Амизона), который всегда считался ингибитором гемагглютинина, подается уже как ингибитор РНК-полимеразы.

– Если 25 лет это был ингибитор гемагглютинина, и вдруг стал ингибитором РНК-полимеразы – как объяснить эту метаморфозу? Потому что это так, что механизм действия препарата меняется под актуальную проблему, под спрос! Ведь гемагглютинин к SARS-CoV-2 не имеет никакого отношения, а из-за РНК-полимераза, как уже стало известно, с ним можно эффективно бороться! Выходит, что включив новый механизм действия (ингибирование РНК-полимеразы) и забрав старый (ингибитор гемагглютенина), производитель поменял вирус гриппа на коронавирус! Что недопустимо! – пишет Онищенко.

Кроме того, утверждает эксперт, из инструкции была убрана информация о том, что Амизон является мощным индуктором интерферона – то есть иммуностимулятором, применение которого при Covid-19 может оказаться опасным.

Между тем препараты этой группы продаются без рецептов и активно рекламируются, причем с привлечением ведущих специалистов Минздрава – в частности, Ольги Голубовской, фигурирующей в рекламных материалах Амизон-Макс.

По мнению главы Союза потребителей медицинских услуг, ситуация с формированием протокола, конфликтом интересов и внезапными непонятными изменениями инструкций к препаратам требует реакции со стороны Генпрокуратуры.

— Они (чиновники Минздрава, – ред.) считают, если до них через два года дошло, что вирус нужно глушить как можно раньше, это нормальная скорость принятия решений.., – пишет Онищенко. — А введение одновременно взаимоисключающих препаратов, тормозящих и стимулирующих иммунную систему – это что? А неприкрытое фармлоббирование и присвоение безрецептурного статуса иммунотропным лекарствам, в том числе предназначенным для лечения особо опасного инфекционного заболевания?

Теперь, господа умные, обращается к чиновникам Онищенко, если взяли на себя ответственность – отвечайте за более 90 тыс. смертей и за лидирующие позиции в мире за смертностью!