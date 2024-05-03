Ученые научили искусственный интеллект определять, нуждается ли пациент, который борется с раком, в поддержке психического здоровья.
Как работает модель ИИ
Такая модель предусматривает, может ли пациент получить пользу от психиатрических консультаций во время лечения.
ИИ использует обработку естественной речи и расширенные нейронные сети. Таким образом он анализирует заметки онколога с первой консультации с пациентом.
Точность предсказания искусственного интеллекта достигает 70%. Он отмечает, обратится ли пациент к психиатру или другому специалисту в сфере ментального здоровья в течение года
Для чего делать прогнозы
— Эти выводы демонстрируют огромный потенциал ИИ в улучшении ухода за пациентами, раннем выявлении потребностей в психической поддержке и обеспечении необходимой помощи, — говорит главный исследователь Джон-Хосе Нуньес.
Исследователи также сказали, что психическое здоровье существенно влияет на лечение рака.
Источник: Communications Medicine