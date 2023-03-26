Ученые Калифорнийского технологического института создали новый вид умной повязки, которая может сделать лечение ран проще, эффективнее и дешевле.

— Существует много различных типов хронических ран, особенно при диабетических язвах и ожогах, которые не проходят долгое время и вызывают у пациента огромные проблемы, — отметил руководитель исследования, доцент кафедры медицинской инженерии Вэй Гао.

Научный сотрудник рассказал, что, в отличие от обычного бинта, который может состоять только из слоев абсорбирующего материала, умные повязки сделаны из гибкого и эластичного полимера, содержащего встроенную электронику и лекарства.

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Электроника позволяет датчику отслеживать молекулы, такие как мочевая кислота или лактат, и такие условия, как уровень pH или температура в ране, которые могут свидетельствовать о воспалении или бактериальной инфекции.

Повязка может реагировать одним из трех способов:

передавать собранные данные из раны по беспроводной сети на ближайший компьютер, планшет или смартфон для просмотра пациентом или медицинским работником;

доставлять антибиотик или другое лекарство, хранящееся в повязке, непосредственно к месту раны для лечения воспаления и инфекции;

воздействовать на рану электрическим полем низкого уровня, чтобы стимулировать рост тканей, что приводит к более быстрому заживлению.

Умные повязки были испробованы на животных и, по словам Гао, результаты являются многообещающими.

В будущем ученые планируют повысить стабильность устройства, а также протестировать его на более крупных хронических ранах.

Фото: Medicalxpress