Дешевый антидепрессант снизил необходимость в госпитализации среди взрослых из группы высокого риска с Covid-19. Это показало исследование ученых Университета Макмастера в Канаде, которые поставили цель найти среди существующих лекарств такие, которые можно было бы использовать для лечения коронавирусной инфекции.

Исследователи протестировали таблетку, используемую от депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), потому что, как уже было известно, она уменьшала воспаление и выглядела многообещающей в ранних небольших исследованиях.

С результатами научной работы уже ознакомился Национальный институт здравоохранения США, который публикует рекомендации по лечению, и сегодня вся надежда на аналогичную позитивную реакцию Всемирной организации здравоохранения.

— Если ВОЗ порекомендует, мы надеемся, что это приведет к спасению многих жизней, — уверен соавтор исследования Эдвард Миллс.

Он отметил, что во многих бедных странах это лекарство легкодоступно.

Таблетка под названием флувоксамин будет стоить $4 за курс лечения Covid-19. Для сравнения, лечение антителами внутривенно стоит около $2 тыс., а экспериментальная противовирусная таблетка Merck от Covid-19 стоит около $700 за курс.

Исследователи протестировали антидепрессант почти на 1 500 бразильцах, недавно инфицированных коронавирусом, которые подвергались риску тяжелого заболевания из-за других проблем со здоровьем, таких как диабет.

Около половины принимали антидепрессант дома в течение 10 дней, остальным давали пустышки. Участников наблюдали в течение четырех недель, чтобы узнать, кто из них попал в больницу или провел длительное время в отделении неотложной помощи, когда больницы были переполнены.

В группе, принимавшей препарат, 11% нуждались в госпитализации или длительном пребывании в отделении неотложной помощи по сравнению с 16% тех, кто принимал таблетки-пустышки.

Результаты, опубликованные в среду в журнале Lancet , были настолько убедительными, что независимые эксперты, наблюдающие за исследованием, рекомендовали прекратить его как можно раньше, поскольку итоги были очевидны.

Остаются вопросы о наилучшей дозировке, о том, могут ли пациенты с низким риском также получить пользу и следует ли комбинировать таблетку с другими видами лечения.