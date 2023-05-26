Из Закарпатья на передовую отправили мобильный передвижной стоматологический кабинет со Starlink. Теперь наши герои на фронте не будут страдать от зубной боли. Они будут лечиться, не покидая зоны активных боевых действий.

Мобильная стоматология полностью автономна, оборудована всем необходимым. И ничем не хуже стационарной клиники. Внешне это обычная машина с прицепом. А внутри — настоящий стоматологический кабинет. Грузовик Toyota 2009 года выпуска полностью переоборудовали. Стены и пол покрыли пластиком, потолок — подвесной.

— Здесь много разных инструментов стоматологических, средства личной гигиены, халаты для стоматологов, средства для дезинфекции инструментов. Соблюдены все санитарные нормы, — объясняет и. о. начальника отдела обороны Мукачевской РВА Виктор Ивашкович

Также в машине есть два рабочих кресла, на которых одновременно могут работать два стоматолога, автоклав, ноутбук, большой экран на стене и планшет с эндоскопом. Есть рентген с визиографом. Настенный рентген-аппарат направляется на проблемную сторону лица. Врач нажимает на кнопочку, делает снимок, который передается через визиограф сразу же на планшет или ноутбук. Или на монитор экрана.

В этой мобильной стоматологии есть абсолютно все, необходимое для проведения терапии, хирургии, удаления зубов и их лечения.

Машина автономная, с кондиционером, LED-освещением, баком на 150 л воды и тепловым насосом. Она оборудована системой обогрева и охлаждения воздуха, установлен гигиенический узел с теплой водой. Есть генератор и компрессор для воздуха.

А еще у “стоматологии на колесах” установлена система ночного видения, чтобы в темное время суток машина могла ездить без фар и оставалась незаметной для врага.

Военные заказали мобильную стоматологию, а волонтеры из города Свалява за полтора месяца ее сделали. Как правильно обустроить прицеп, советовались с местными стоматологами.

— Военные просили нас сделать для них передвижную стоматологию. До сих пор мы обеспечивали их банно-прачечными комплексами на колесах. Отправили на передовую уже пять таких машин,- говорит волонтер, председатель ОО Помоги Украине — Сегодня Павел Голубка.

По его словам, проблем нет, если человек хочет что-то сделать, то он спросит у одного стоматолога, второго, третьего. Главное – организовать всех вместе.

— Очень много инструментов, приборов нам ребята подарили, — отметил Павел Голубка.

Эта мобильная стоматология обошлась в €35 тыс. Деньгами нашим волонтерам помогли друзья из Чехии. С первых дней полномасштабной войны молодой юрист из Закарпатья Василий Капустей организовал в Праге масштабный сбор в поддержку Украины. Чехи собрали для нас уже 9 млн чешских крон. Это почти 18 млн гривен.

Стоматология на колесах из Закарпатья сразу же поехала на передовую. Такие кабинеты крайне необходимы на фронте.

— Эта машина едет на фронт, на Донбасс, на Бахмутское направление. В медицинской роте есть должность стоматолога. На Востоке есть опытные специалисты, которые будут работать на этом оборудовании. Эта машина поедет, куда нужно. Потому что подразделения разбросаны, — говорит заместитель командира 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Андрей Базюк.

По словам Базюка, в пункте постоянной дислокации есть кабинет стоматолога. Там лечат ребят. Но сейчас они разбросаны на большой ширине фронта, выполняют там свои задачи. А полечить зубы на разбомбленной территории негде. Поэтому этот стоматкабинет приедет в определенную точку – и там военные получат всю необходимую помощь.

Именно для этой бригады закарпатцы и обустроили передвижную стоматологию. Перед этим на передовую они уже отправили пять банно-прачечных комплексов на колесах. Теперь собираются сделать для фронта мобильный рентген-кабинет.

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