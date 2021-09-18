Кто такой фармацевт? Словари дают разные толкования: фармацевт — тот, кто готовит целебные лекарства, он же — аптекарь (продает их в аптеке), врач (клинический фармацевт, который занимается пациентом на стадии лечения в стационаре). Служитель панацеи, это тоже о фармацевте.

И во всех определениях указано, что это человек с высшим фармацевтическим образованием.

Немного истории

Готовить фармацевтов на территории Украины начали еще в 1805 году — на факультете врачебных и медицинских наук Харьковского императорского университета.

В 1921 году было создано отдельное учебное заведение — Харьковский фармацевтический институт, который на днях отпраздновал свое 100-летие.

Как видим, украинская фармация сформировалась давно и имеет свои традиции. Но мир не стоит на месте, медицина и фармация требуют новых знаний, умений и ответственности.

Символ фармации — ступка и пестик. Именно эти приспособления были главными в работе фармацевтов прошлого. В ступках толкли вещества, из которых затем готовили целебное зелье или порошки, мази.

Современным фармацевтам эти предметы почти не нужны, ведь фармацевтическая промышленность производит лекарства по самым современным технологиям. И большинство выпускников фармацевтических учебных заведений идут работать не в аптечные лаборатории, которые остались только в государственных аптеках, а в аптечные магазины.

Хотя и там они должны быть консультантами пациентов и врачей. Да-да, врачи тоже могут обращаться к фармацевтам за консультацией, а те могут связываться с врачами, когда возникают вопросы по рецепту.

Клиническая фармакология

Именно эти взаимоотношения между врачом, фармацевтом и пациентом способствовали возникновению такой специальности, как клиническая фармация.

В США и Канаде это произошло еще 30 лет назад. Дальше процесс пришел в Европу. И более 20 лет — в Украине. Готовить специалистов в области клинической фармации начали в Национальном фармацевтическом университете, а в Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца открылся фармацевтический факультет.

Кто же это — клинический фармацевт, и чем он занимается, какова его роль в лечебном процессе, Фактам ICTV рассказал заведующий кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, д.м.н., профессор Николай Хайтович.

— Клинический фармаколог — врач, обладающий знаниями и навыками персонализированной фармакотерапии, — рассказал Николай Хайтович. — Он не только использует протоколы лечения, но и учитывает индивидуальные особенности пациента, такие как сопутствующие заболевания внутренних органов, в частности печени и почек, поскольку нарушение их функции существенно влияет на выведение лекарственных средств из организма.

Клинический фармаколог учитывает взаимодействие лекарственных средств. В настоящее время полифармация — то есть использование пяти и более лекарств на курс лечения — является чрезвычайно важной проблемой.

Иногда — особенно у пациентов пожилого возраста, имеющих букет заболеваний — это необходимое условие лечения.

Однако только правильное сочетание различных лекарственных средств, которые могут быть назначены разными врачами, может дать нужный лечебный эффект.

Эти взаимодействия различных лекарств, некоторых продуктов питания и алкоголя с лекарствами хорошо знают клинические фармакологи и клинические фармацевты. Они также обладают практическими основами фармакогенетики, то есть могут порекомендовать определить полиморфизмы генов, от которых зависит эффективность и безопасность лекарственных средств.

Профессиональная подготовка в Украине

В Украине отсутствует врачебная специальность — клинический фармаколог. Но есть подготовка клинических провизоров в университетах, и они могут работать в клинике, обеспечивая персонализацию применения лекарственных средств.

— Уровень подготовки клинических провизоров в Украине достаточно высок, — констатирует профессор. — Учась в университете, будущий провизор сдает лицензионные экзамены КРОК-1 после третьего курса, КРОК-2 после пятого курса, учится в интернатуре и сдает после нее экзамен КРОК-3. Лишь после этого начинает работать по специальности общим или клиническим провизором.

Если сравнить подготовку по клинической фармации врачей и провизоров, то увидим, что у будущего врача на изучение дисциплины Клиническая фармакология есть только 20 учебных часов, тогда как у будущего провизора — 150.

Однако при этом 75% врачей в Украине не обращаются к провизорам или фармацевтам с целью оптимизировать фармакотерапию.

Вот здесь и кроется одна из многих причин неэффективности лечения. Потому что зачастую не учитывается, что некоторые лекарства ускоряют выведение других лекарственных средств из организма (противосудорожные, например).

Есть лекарства, которые, наоборот, тормозят процесс превращения других лекарственных средств в неактивные вещества, и тем самым они вызывают повышение их концентрации в крови и возникновение побочных неблагоприятных эффектов. В частности, противогрибковые и противовирусные препараты, а также некоторые антибиотики и антисекреторные препараты могут вызывать накопление в организме сердечно-сосудистых средств, что также нехорошо.

Общемировая проблема

Лекарства имеют не только полезные ожидаемые эффекты, но могут вызывать и токсическое действие. Установлено, что побочные реакции на лекарственные средства являются причиной практически каждой пятой смерти в стационаре высокого уровня.

Всемирная организация здравоохранения признала, что ежегодно в результате ошибок применения лекарственных средств тратится около $42 млрд. Что составляет 1% расходов на здравоохранение.

Это заставило дать старт в 2017 году кампании Лекарства без вреда, основная цель которой — за пять лет уменьшить вдвое вред, который наносит неправильное назначение лекарственных средств.

За рубежом клинические фармакологи обеспечивают проведение исследований лекарственных средств, а клинические фармацевты — осуществляют фармацевтическую опеку. То есть консультируют пациентов и врачей в вопросах эффективности и безопасности фармакотерапии.

Например, в онкологических клиниках клинические фармацевты дают советы по уменьшению побочных эффектов химиотерапии.

Доказано, что если пациента с сахарным диабетом проконсультирует клинический провизор — контроль сахара в крови улучшается.

— В наших клиниках фармацевты — редкость, — сетует Николай Хайтович. — Это потому, что зарплаты в больницах у работников системы охраны здоровья в разы меньше, чем в аптеках. И главные врачи не переживают из-за их отсутствия.

Потому что, согласно приказу Минздрава №529 от 2009 года, клинического провизора можно заменить другим специалистом с высшим медицинским образованием. Вот и заменяют.

К сожалению, специалисты, которые идут работать в аптеки, иногда не только консультируют пациентов, как индивидуально выбрать лучший препарат, но и рекомендуют им средство подороже, хотя действующее вещество в них то же, что и в дешевом, а разница — лишь в производителе, упаковке и цене.

А на самом деле цена, которую может заплатить пациент, иногда очень высока — здоровье.