Нужно ли принимать лекарства против глистов, чтобы таким образом предупредить заражение, особенно, если есть домашние животные. На этот вопрос ответили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно обновленным данным ВОЗ, во всем мире гельминтами и глистами заражены примерно 1,5 млрд человек. Отмечается, что подавляющее большинство случаев заражения приходится на страны Африки, Южной Африки, Азии, то есть на климатические пояса тропиков и субтропиков.

Эксперты ВОЗ рекомендуют жителям именно этих регионов принимать соответствующие препараты для предупреждения заражения. Другими словами, для украинцев опасность заразиться гельминтами крайне низкая.

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Кроме того, у нас, в отличие от жителей многих африканских стран, есть свободный доступ к чистой воде и средствам гигиены. Поэтому и принимать лекарства против глистов в целях профилактики нет необходимости. Даже если есть домашние животные.

Глисты или гельминты – паразиты, которые живут в организме хозяина и получают от него питание и защиту. Поэтому у хозяина могут возникать тошнота, слабость, зуд в анусе, проблемы со стулом и другие симптомы. В Украине чаще всего встречаются аскариды, печеночный сосальщик и бычий цепень.

Отмечается, что в рекомендациях ВОЗ вообще нет такой позиции, как прием препаратов для профилактики глистов.

По словам медиков, прием таких лекарств не только не нужен, но и опасен, поскольку можно пропустить или усилить симптомы других заболеваний из-за их токсичности.

Если заражение гельминтами все же произошло, следует обратиться к врачу, который назначит соответствующее лечение.

Добавим, что сегодня существует много методов диагностики заражения гельминтами и глистами.

Источник: ВОЗ