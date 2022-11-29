Исследование, проведенное психологами Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, показало, десять минут аэробных упражнений приводят к большему снижению тяжести симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Сообщается, что в научном эксперименте приняли участие 130 добровольцев с клинически диагностированным посттравматическим стрессовым расстройством. Все они были разделены на две группы.

Участники обеих групп прошли девять 90-минутных сеансов экспозиционной терапии. В конце каждого занятия одна группа выполняла 10-минутные аэробные упражнения, в то время как членам контрольной группы давали 10-минутную пассивную растяжку.

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Выяснилось, что люди в группе аэробных упражнений в среднем сообщали о более низкой тяжести симптомов ПТСР, чем те, у кого экспозиционная терапия была дополнена упражнениями на растяжку.

Интересно, что не было четких различий между двумя группами через неделю после окончания программы лечения, что позволяет предположить, что для развития преимуществ требуется время.

По словам ученых, цель экспозиционной терапии при лечении ПТСР — обучение угасанию, когда пациент учится приравнивать то, что до сих пор ассоциировалось с травмой, с чувством безопасности.