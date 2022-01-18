Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Актуально

Всего за 100 дней: ученым удалось методом трансплантации клеток вылечить диабет I типа

18 января 2022, 18:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мыши лаборатория
Источник: Depositphotos

Ученые Северо-Западного университета в США нашли многообещающий способ, который позволяет максимально снизить риск отторжения пересаженных клеток при лечении тяжелых фоновых заболеваний.

Они блестяще продемонстрировали его в ходе эксперимента по трансплантации островковых клеток поджелудочной железы, что позволило полностью вылечить диабет I типа всего за 100 дней. Пока, правда, только у мышей.

Как сообщается, островковые клетки поджелудочной железы способны продуцировать инсулин, в котором так нуждаются диабетики. Но главная проблема состояла в агрессивной реакции иммунной системы. Она попросту отторгала чужеродные клетки.

Читайте также:
діабетБолезнь помолодела: что такое сахарный диабет и как его вовремя выявить

В своей научной работе ученые использовали рапамицин –  иммунодепрессант широкого спектра действия. В больших дозах этот препарат очень токсичен, а в низких дает слабый эффект. Однако он оказался незаменим в сочетании с наночастицами, которые создали исследовали. Они поместили на них лекарство, чтобы иметь возможность контролировать его целенаправленную доставку.

В итоге удалось не только вылечить диабет I типа у мышей за 100 дней, но и сохранить стойкий эффект в течение нескольких месяцев наблюдений.

В настоящее время команда усовершенствует технологию в надежде получить разрешение на проведение клинических исследований. Не исключено, что в перспективе этот метод станет основополагающим для снижения рисков осложнений при трансплантации других тканей и органов.

ИсточникNorthwestern University

Теги
Інсулін , Диабет , лікування , Наукові дослідження , науковці
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь