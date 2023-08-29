Инновационный шаг в развитии современных технологий — ультратонкий аккумулятор для умных контактных линз. Для этих устройств нужны миниатюрные источники питания со встроенными батареями.

Обычные батареи содержат различные материалы, которые могут серьезно повредить глаза. Чтобы решить эту проблему, исследователи Национального технического университета Сингапура разработали ультратонкий аккумулятор, питающийся от солевого раствора.

Изготовленный из биосовместимых материалов, он не содержит проводов или токсичных тяжелых металлов и сохраняет электроэнергию, когда его погружают в физиологический раствор.

Хотя слезная жидкость пользователя может помочь поддерживать линзу в рабочем состоянии в течение дня, исследователи предполагают, что батарею следует поместить минимум на восемь часов в соответствующий раствор, который содержит большое количество ионов глюкозы, натрия и калия.

Инновационная разработка не только обеспечивает более комфортное и безопасное использование умных линз, но и открывает новые возможности для улучшения зрения, в частности медицинской диагностики.

Источник: NEW ATLAS

Фото: Nanyang Technological University