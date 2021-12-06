Люди, перенесшие коронавирусную болезнь в тяжелой форме, смогут вернуться к нормальной жизни, когда пройдет до 5 лет после инфицирования. Речь идет о пациентах, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Об этом заявил член Совета общества интенсивной терапии в Великобритании Зудин Путучери. По его словам, большинство людей, которые решили отказаться от вакцинации против коронавируса, сейчас находятся в вышеупомянутых отделениях больниц.

Путучери отметил, что в отделениях достаточно большое количество беременных, которые также невакцинированы.

— Это молодежь — подавляющее большинство из них выживают, 60% наших пациентов выживают. Но это выживание дорого стоит и требует реабилитации. Мы не имеем персонала, ресурсов для реабилитации этих пациентов. Так, может пройти до 5 лет, прежде чем они вернутся к нормальной жизни, — отметил он.

Эксперт добавил, что 40% этих людей умирают от осложнений, которые вызывает Covid-19. Но если бы они были вакцинированы от этого вируса, то им бы не пришлось умирать.

После перенесенного Covid-заболевания у человека может возникнуть посковидний синдром. По данным Минздрава, постковидный синдром — симптомы, которые могут появиться после выздоровления от коронавируса. Они влияют на общее состояние и психическое здоровье человека.

Симптомы: сильная усталость, нарушения сна, ухудшение памяти и концентрации внимания, спутанность мыслей, депрессивные состояния, негативные и даже суицидальные мысли, галлюцинации (речь идет о искажении обоняния, слуха, зрения или тактильных ощущений, например, ощущение мурашек на теле). Подробнее о постковидном синдроме — читайте на Фактах ICTV.