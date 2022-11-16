Новое исследование показывает, что курение марихуаны может нанести больший вред легким, чем сигареты.

Исследование, опубликованное во вторник в рецензируемом журнале Radiology, показало, что курение марихуаны может быть более причастно к повышению риска развития эмфиземы, чем курение табака.

По данным клиники Мэйо, эмфизема – это состояние, при котором воздушные мешки легких повреждаются до тех пор, пока они в конце концов не разрываются. Это может вызвать длительный кашель, одышку и свистящее дыхание, и этот процесс необратим.

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Исследователи обнаружили, что эмфизема чаще встречается у курильщиков марихуаны, чем у тех, кто вообще не курит, и чаще у курильщиков марихуаны в возрасте 50 лет и старше, чем у курящих табак.

Результаты получены в то время, как США продолжают легализовать наркотики, а эксперты в области здравоохранения, которые все больше озабочены его влиянием на здоровье легких, призывают к дополнительным исследованиям.

Источник: US Today