В Умань хасидским паломникам поставили почти 20 тыс. антисептиков и 190 тыс. медицинских масок.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. Они отметили, что Украина готова к безопасному приему хасидских паломников.

Для паломников разработали информационные видео о признаках коронавируса, противоэпидемических мероприятиях во время пандемии и т.п. Ролики уже размещены в международных аэропортах Борисполь и Львов.

Также ЦОЗ напечатал информационные материалы с правилами поведения на протяжении пребывания в Украине, картой лабораторий тестирований на Covid-19, полезными номерами телефонов и другим. В аэропорты Украины и Умани отправили брошюры, флаеры и баннеры.

Кроме того, авиакомпания Международные авиалинии Украины разместит печатные материалы на борту своих самолетов.

Все средства индивидуальной защиты, брошюры и помощь паломники смогут получить в палатках Красного Креста Украины, что уже поставлены на улице Пушкинской в Умани.

В этом году Центр впервые в Украине запустил горячую информационную линию, по которой паломников будут консультировать по вопросам здоровья на английском и иврите.

Хасиды в Умани каждый год собираются, чтобы отметить главный для их течения иудаизма праздник — Рош ха-Шана или еврейский Новый год. Обычно он приходится на сентябрь-начало октября.

Они приезжают из Израиля, США, Канады, стран Западной Европы и других. В 2021 году в Умани ожидается до 50 тыс. паломников. Подробнее о том, кто такие хасиды и почему они едут в Умань — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ

Фото: ЦОЗ