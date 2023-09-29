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Медальоны, цепочки, болты и шурупы: в Индии из желудка тяжелого пациента извлекли 60 предметов

29 сентября 2023, 15:39
Валентина Андрейко журналіст
рентген
Источник: Unsplash

В больницу в Пенджабе доставили пациента с высокой температурой и страшными болями в животе.

Рентген показал в желудке и частично в кишечнике более полусотни, а точнее почти 60 мелких предметов.

— Мы увидели на экране рентгенаппарата цепочки, гайки, болты, наушники, булавки, магниты, пуговицы, молнии и другие несъедобные предметы, — рассказывает главврач больницы Аджмер Калра.

Пациент Калдип Сингх более двух лет страдал болями в животе, но в больницу не попадал.

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Родственники знали о болезненной приверженности Сингха к мелким металлическим предметам. Мужчина их просто глотал, как только они попадали в поле его зрения.

Только теперь пациенту поставили диагноз — болезнь Пика. Это психическое заболевание, при котором пациент компульсивно глотает предметы, которые не являются едой.

Это заболевание часто встречается у маленьких детей, беременных женщин и людей с психическими расстройствами, в том числе расстройствами аутического спектра, шизофренией.

Сингху сделали сложную операцию, которая длилась более трех часов. Хирурги сказали, что у пациента было множество серьезных колотых ран слизистой желудочно-кишечного тракта, которые оставили острые колющие предметы из его рациона.

Несмотря на то, что все инородные тела были извлечены, состояние Сингха остается тяжелым. Он находится на аппарате ИВЛ.

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Источник
NYT
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Индия психічні розлади хвороба
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