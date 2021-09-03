Команда израильских исследователей, нашла доказательства, свидетельствующие о том, что медицинские работники чаще заражаются Covid-19 дома, чем на работе.

По мере того, как глобальная пандемия продолжается, широкая общественность узнала о жертвах, которые принесли медицинские работники, чтобы лечить людей с Covid-19 и спасать жизни. Со временем риски были снижены за счет вакцин и средств защиты.

В рамках этой новой попытки исследователи обнаружили, что в результате медицинские работники теперь с большей вероятностью заразятся дома, чем на работе, когда они не носят защитное снаряжение.

Работа включала опрос всех сотрудников медицинского центра Хадасса еще до появления Covid-штамма Дельта. На тот момент 5312 человек получили обе дозы вакцины Pfizer, а 690 — нет.

Исследователи обнаружили, что 15 из вакцинированных сотрудников заразились после контакта с инфицированным человеком в своем доме, а 12 — на работе.

Они также обнаружили, что восемь из инфицированных вакцинированных сотрудников работали в отделении, где лечились пациенты от Covid-19, хотя только две из этих инфекций могли быть связаны с их рабочим местом. Исследователи также обнаружили, что 69 невакцинированных медиков были инфицированы.

Исследователи предполагают, что причина, по которой медицинские работники чаще заражаются дома, заключается в том, что они не носят там защитного снаряжения, а также потому, что шансы заразиться от кого-то поблизости выше в доме, потому что это более закрытая среда, где люди находятся в непосредственной близости.

Ученые также отмечают, что только один вакцинированный инфицированный медработник нуждался в госпитализации, и ни один медик не умер, независимо от того, был он вакцинирован или нет.